Bomba en el fútbol argentino: ¿Maravilla Martínez a River para el Mundial de Clubes?

El primer semestre del fútbol argentino está llegando a la etapa de definición, pero River ya comenzó a pensar en la cita internacional que tendrá a mitad de año: el Mundial de Clubes. Por eso, desde el Millonario ya empezaron a surgir algunos nombres en el mercado de pases y uno de los apuntados en una figura del Torneo Apertura.

Según trascendió, Adrián Maravilla Martínez es uno de los apuntados en el Millonario para la próxima temporada, y desde Racing hay cierto temor por su continuidad ya que seguramente recibirán ofertas a mitad de año.

Marcelo Gallardo ya lo tiene en el radar al goleador del torneo y si bien entienden que la negociación será muy complicada, desde el Millonario harán el intento para contactarse con la Academia.

El delantero de 32 años está dentro de la lista de prioridades del conjunto de Núñez de cara al Mundial de Clubes y su llegada podría darse en el próximo mercado de pases. Aunque la postura de Racing podría ser determinante, por lo que en River tienen otras alternativas como Lucas Beltrán y Ángel Correa.

La relación de Maravilla Martínez con River

Hace algunos meses, el goleador de Racing reconoció que es hincha del Millonario y aquella frase causa repercusión ahora: «Mi familia es toda de River y yo también«. En el programa de Mirtha Legrand, el delantero aclaró que «no soy fanático del fútbol«.

En esa línea, Martínez no tuvo inconvenientes en revelar su relación con la Banda, aunque también le tiró un guiño a la Academia. «No jugaría en Independiente. Soy muy agradecido con la gente que me dio de comer a mí y a mi familia. Jugué en Instituto, me llamó Talleres y dije que no», aseguró.

Con respecto a su continuidad en Avellaneda, Maravilla reconoció que tuvo distintos sondeos y abrió la puerta a una posible salida. «En lo personal, yo estoy pensando en que el fútbol un día se va a terminar. Disfruto el proceso pero el tiempo pasa, este es un trabajo que te obliga a estar mucho tiempo lejos de tu familia. Si yo estuviera bien económicamente quizá no jugaría más”, reflexionó.