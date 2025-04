Bombazo: el campeón del mundo que busca River para el Mundial de Clubes

En la previa del Mundial de Clubes, River ya piensa en refuerzos y planea romper el mercado con otro campeón del mundo con la Selección Argentina. Desde Europa aseguran que el Millonario intentará seducir a un delantero para la cita internacional.

Según dieron a conocer en Europa, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo va con todo para contratar a Ángel Correa, el delantero argentino del Atlético de Madird.

De cara al mercado de pases que se abrirá en junio, desde el medio español Relevo aseguran que el elenco de Núñez irá por el ex San Lorenzo.

El delantero de la Selección Argentina no renovaría su contrato con el Atlético de Madrid y buscaría una salida en el próximo mercado.

Justamente, River ya lo había buscado en enero pero las negociaciones no llegaron a un acuerdo. Ahora la situación cambió ya que Correa no ve con malos ojos vestir la banda roja.

Además de River, los clubes que buscan a Ángel Correa

El Millonario no es el único club que busca al delantero argentino. Según trascendió, Tigres de México ya tendría arreglado un contrato con el jugador, pero no todavía no llegaron a un acuerdo entre ambos clubes, por lo que ahí se metería el conjunto de Núñez.