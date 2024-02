Boris Magnago y Matías Carrera no dejan en banda a Cipolletti para el Federal A

El mercado de pases de Cipolletti tuvo varios regresos importantes y, para la banda derecha, incorporó dos caras conocidas. Boris Magnago y Matías Carrera volvieron al Albinegro después de un tiempo afuera y el entrenador, Gustavo Noto, se aseguró variantes en ese lado de la cancha de cara al Federal A.

Una vuelta cantada para Boris

Magnago, que recientemente cumplió 23 años, viene de jugar en Deportivo Madryn en la Primera Nacional. El neuquino ganó rodaje como lateral derecho en el 2021 con Gustavo Raggio como DT en una buena campaña de Cipo.

En 2022 también se destacó a pesar del flojo rendimiento del equipo que se salvó del descenso en la anteúltima fecha. “Estoy muy contento de volver al club, agradezco la oportunidad y a Gustavo (Noto) por tenerme en cuenta”, expresó Magnago en diálogo con Río Negro.

Sobre su paso por Madryn, el jugador repasó: “Creo que fue un año de mucho aprendizaje, más allá de no haber jugado los partidos que yo quería”.

Boris jugó solo dos encuentros como titular y sumó minutos en otros ocho. “Yo sabía que si no me podía mantener en la categoría iba a tratar de volver a Cipolletti”.

La particularidad de Magnago es que puede jugar como lateral derecho y también como volante. En su paso anterior por el Albinegro disputó varios partidos como mediocampista por afuera y también se paró como interno o doble “5” en algunos momentos.

Tanto de “4” como de “8”, las opciones no abundan para Cipo. Sin Ezequiel Carmona, el otro del plantel que puede jugar como lateral derecho, además de Carrera, es Damián Jara. También está Tomás Páez, que el año pasado tuvo más minutos en Liga Confluencia.

“Vengo a sumar desde el lugar que me toque, donde el técnico considere que puede sacar lo mejor de mí”, analizó al respecto de su posible ubicación en la cancha.

Matías Carrera, otro que vuelve para reforzar la banda

En el caso de Carrera, el regreso se empezó a gestar a partir de un llamado de Noto en plenas vacaciones.

“Estaba de viaje con mi esposa y mis hijas en la cordillera. Ahí se comunicó conmigo Gustavo y me dijo que quería juntarse a charlar. A su vez me hablaron desde la dirigencia y me dijeron que tenían ganas de que me sume”, contó Matías.

“Lo empecé a analizar en familia y cuando volví de vacaciones tuve la charla con Gustavo. Una de las cosas que me gustó fue la forma de trabajar que tiene y la ilusión de pelear cosas importantes”, destacó.

Carrera, de 27 años, viene de lograr el ascenso a la primera categoría del fútbol chileno con Deportes Iquique. “Fue algo hermoso e inexplicable y quiero sentir lo mismo en Cipolletti”, aseguró.

Más allá del atractivo deportivo, en la decisión del defensor pesó mucho lo familiar. “Mi esposa estuvo mucho tiempo sola con las nenas en Chile y verla de nuevo acá con su familia y amigas influyó mucho. A esta altura uno también prioriza eso, porque ellas son las que están en las malas”, reveló.

“Acá en Cipo me siento como en casa, se ve que se está armando un buen grupo. Llegaron nombres que conocen la categoría, muchos que ya estuvieron en el club. Los conozco a casi todos, fue lindo reencontrarme con ellos, sentí que no me había ido nunca. Desde el primer día ya me sentí parte de nuevo”, valoró.

Cipolletti se arma para el Federal A

Los otros refuerzos de Cipolletti son: el arquero Alex Verón; los defensores Matías Kucich, Yago Piro y Fernando Cosciuc; los volantes Laureano Tello y Juan Ignacio Fernández y los delanteros Henry Sáez, Juan Martín Amieva e Iñaki Marcos.

El plantel está en plena pretemporada de cara al Federal A que comenzará el 24 de marzo con formato a definir.