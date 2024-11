Braian Romero explotó contra el debut de Spreen en Deportivo Riestra: «Es un mensaje erróneo a la sociedad»

Este lunes, Deportivo Riestra estuvo en el centro de la polémica durante el encuentro ante Vélez que finalizó igualado 1-1. Cristian Ogro Fabbiani hizo debutar a un streamer, conocido como Spreen, en la Primera del Malevo y uno de los referentes del Fortín no se guardó nada tras esta situación.

Braian Romero, autor del único tanto de Vélez y goleador del torneo opinó sobre el debut de el streamer Iván Buhajeruk y no ocultó su descontento.

El delantero comenzó su declaración con una situación que vivió en la previa del encuentro y describió que «hoy me tocó ir a ver en la Villa Olímpica un selectivo de chicos que venían de las provincias, que venían a probarse a Vélez y se iban frustrados porque no llegaban. Ese es el fútbol: intentar hasta lo último, dejar a tu familia, viajar diez horas…«

Y no se guardó nada tras el debut de Spreen: «El mensaje es para los chicos que están del otro lado: hoy la TV les mostró un atajo que no es ese; hoy fue una falta de respeto hacia el fútbol. Es un mensaje erróneo que le damos a la sociedad y a los chicos, a los que lo intentan hasta lo último y no pueden».

En ese sentido, Romero opinó que «desde mi lugar decirles que ese no es el camino, y que sigan intentando, que el fútbol es eso: intentar, fracasar, intentar, fracasar, fracasar, intentar y seguir intentando. Hoy mostramos un mensaje equivocado a los chicos que vienen de abajo«.

Juan Sebastián Verón criticó el debut de Spreen en Deportivo Riestra

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, no ocultó su enojo por el debut del influencer en el Malevo y utilizó sus redes sociales para manifestar su descontento.

«Una falta total de respeto al fútbol y a los futbolistas«, escribió la Brujita en su cuenta de Instagram, junto con una imagen del streamer durante uno de los entrenamientos de Riestra.