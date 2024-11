Riestra confirmó el debut de Spreen: el streamer será titular contra Vélez

Deportivo Riestra recibe a Vélez, líder del campeonato, desde las 16 con una inclusión que no pasará desapercibida. El streamer Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, hará su debut como titular.

En la previa, se especulaba con que pueda sumar algunos minutos en el cierre del encuentro. Finalmente, el Ogro Fabbiani lo incluyó en el once inicial, como delantero junto a Jonathan Herrera.

Spreen tiene 23 años y es uno de los streamers más conocidos del país. «A mí me dieron la oportunidad y yo la aproveché. Cualquier persona lo haría, no le estoy quitando el lugar a nadie, no me voy a convertir en jugador profesional. Entiendo que para algunos sea una falta de respeto», comentó cuando se conoció la noticia de que integraba el plantel.

Estos son los 11 titulares para el partido ante Vélez



Vamos!!!🖤🤍#RiestraEsFamilia pic.twitter.com/NDnX8LuSi7 — Deportivo Riestra (@prensariestra) November 11, 2024

Cuando le preguntaron por su incorporación, el Ogro Fabbiani comentó: «Lo único que sé es que Iván vende latitas y a mí me paga la latita, entonces que venga». Lo hizo en referencia a la marca de energizante Speed que es el principal auspiciante del equipo.

La inclusión del streamer generó polémica en el mundo del fútbol. Algunos lo entienden como una mera movida de marketing mientras que para algunos es una ofensa al profesionalismo de la liga.