Carin Najul se rompió los ligamentos y Deportivo Roca perdió a su goleador

Carin Najul es el goleador de Deportivo Roca en el Regional Amateur. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

Deportivo Roca recibió una dura noticia en las últimas horas al confirmarse la grave lesión de Carin Najul, una de sus figuras y el goleador en el Regional Amateur.

El jugador sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y deberá ser operado. La recuperación le demandará entre 6 y 8 meses por lo que recién podría volver a mitad del año que viene.

El atacante se lesionó en el último partido de la fase de grupos del Regional contra Unión de Allen, en el empate 2 a 2 en el que anotó uno de los goles.

Deportivo Roca, que espera rival para la tercera ronda del torneo federal, no podrá incorporar otro jugador como reemplazo. El reglamento no contempla cambios en la lista por lesión.

El torneo abrió una ventana para refuerzos del Federal A pero ya cerró por lo que tampoco tendrá esa alternativa y afrontará lo que viene con lo que ya tiene en el plantel.

En ese sentido, lo positivo es que recuperó algunas piezas como Damián Quezada, Valentín Salinas, Luca Cañumil y Luciano Pereyra.