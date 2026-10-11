Regional Amateur: triunfos clave de Atlético Regina y Jorge Newbery en la segunda fase

El Regional Amateur levantó el telón de los encuentros de ida correspondientes a la segunda fase. Atlético Regina y Jorge Newbery cosecharon su triunfo, mientras que Independiente de Río Colorado rescató un agónico empate frente a Deportivo Villalonga.

En Choele Choel, el Albo reginense impuso sus condiciones desde el arranque y superó 4-2 a Sportsman. Apenas transcurrían 4 minutos de juego cuando Marcelino García conectó de cabeza y abrió el marcador. Tres minutos más tarde, Tobías Rivas estiró la ventaja a 2-0.

El dueño de casa descontó a los 24′ de la primera mitad, de penal, a través de Tomás Álvarez. El conjunto de Napolitano selló la victoria en el complemento: García y Rivas firmaron sus dobletes para poner el 4-1 parcial, mientras que Tobías Formiga marcó nuevamente el Rojo de Choele. La serie se definirá en Villa Regina.

Por su parte, en Patagones se vivió otro festejo. Jorge Newbery venció 1-0 a Deportivo Luis Beltrán con un tanto de Nahuel Ocares. De cara al choque de vuelta, el Aviador viajará al Valle Medio con la ventaja a su favor, mientras que Beltrán buscará revertir la historia ante su público para mantenerse en competencia.

El Aviador le ganó a Beltrán por la mínima. (Foto: Pasión Deportiva)

El único empate de la jornada se dio en Río Colorado. Deportivo Villalonga ganaba por la mínima tras la anotación de Eric Tourville, pero Independiente sacó a relucir su amor propio y alcanzó la igualdad a través de Julián Casariego. El 1-1 dejó la llave abierta para la revancha.

En esta segunda instancia solo participaron los clubes que avanzaron desde las zonas de tres equipos (los líderes de cada grupo y los cinco mejores segundos). Los que avanzaron de los grupos de cuatro, pasaron directamente a la tercera ronda, programada para el 25/10. Esos cruces se anunciarán cuando terminen los de la segunda fase.

Los tres que clasifiquen se sumarán a los demás equipos regionales que pasaron directo a la tercera ronda. Son: Alianza, Maronese, San Patricio del Chañar, Deportivo Roca, Estudiantes Unidos de Bariloche y Cruz del Sur.