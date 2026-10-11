Regional Amateur: triunfos clave de Atlético Regina y Jorge Newbery en la segunda fase
El conjunto reginense venció 4-2 a Sportsman en Choele Choel y Jorge Newbery superó 1-0 a Deportivo Beltrán. Independiente de Río Colorado rescató un agónico 1-1 ante Deportivo Villalonga. Las series se definirán en los partidos de vuelta. Los detalles.
El Regional Amateur levantó el telón de los encuentros de ida correspondientes a la segunda fase. Atlético Regina y Jorge Newbery cosecharon su triunfo, mientras que Independiente de Río Colorado rescató un agónico empate frente a Deportivo Villalonga.
En Choele Choel, el Albo reginense impuso sus condiciones desde el arranque y superó 4-2 a Sportsman. Apenas transcurrían 4 minutos de juego cuando Marcelino García conectó de cabeza y abrió el marcador. Tres minutos más tarde, Tobías Rivas estiró la ventaja a 2-0.
El dueño de casa descontó a los 24′ de la primera mitad, de penal, a través de Tomás Álvarez. El conjunto de Napolitano selló la victoria en el complemento: García y Rivas firmaron sus dobletes para poner el 4-1 parcial, mientras que Tobías Formiga marcó nuevamente el Rojo de Choele. La serie se definirá en Villa Regina.
Por su parte, en Patagones se vivió otro festejo. Jorge Newbery venció 1-0 a Deportivo Luis Beltrán con un tanto de Nahuel Ocares. De cara al choque de vuelta, el Aviador viajará al Valle Medio con la ventaja a su favor, mientras que Beltrán buscará revertir la historia ante su público para mantenerse en competencia.
El único empate de la jornada se dio en Río Colorado. Deportivo Villalonga ganaba por la mínima tras la anotación de Eric Tourville, pero Independiente sacó a relucir su amor propio y alcanzó la igualdad a través de Julián Casariego. El 1-1 dejó la llave abierta para la revancha.
En esta segunda instancia solo participaron los clubes que avanzaron desde las zonas de tres equipos (los líderes de cada grupo y los cinco mejores segundos). Los que avanzaron de los grupos de cuatro, pasaron directamente a la tercera ronda, programada para el 25/10. Esos cruces se anunciarán cuando terminen los de la segunda fase.
Los tres que clasifiquen se sumarán a los demás equipos regionales que pasaron directo a la tercera ronda. Son: Alianza, Maronese, San Patricio del Chañar, Deportivo Roca, Estudiantes Unidos de Bariloche y Cruz del Sur.
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