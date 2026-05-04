Nuevo sorteo de Diario RÍO NEGRO: llegan dos Toyota Yaris 0KM para el Día de la Madre

La alegría por los 114 años de Diario RÍO NEGRO todavía se siente en cada rincón de Neuquén y Río Negro, pero el compromiso con nuestros lectores no se detiene. Para seguir festejando juntos, anunciamos oficialmente que se viene un nuevo hito: llegan dos Toyota Yaris 0km para el Día de la Madre.

Queremos que la emoción que vivimos recientemente se multiplique y que dos nuevas familias de la región cumplan el sueño del 0km.

La modalidad para participar será la misma que ya conocés: comprás el diario papel, llenás tu cupón, lo depositas en las urnas seleccionadas y listo, ya estás en carrera.

Así que ya sabés, el mecanismo será sencillo, pero la recompensa puede cambiarte el año. Próximamente comunicaremos las bases y condiciones, y cada uno de los detalles para que vos también puedas ser protagonista. Mantenete atento a nuestra edición impresa, redes sociales y sitio web para conocer pronto cómo participar.

Neuquén y Río Negro: conocé las historias de las primeras dos ganadoras de los Yaris que sorteó Diario RÍO NEGRO

El 114 aniversario de Diario RÍO NEGRO no fue uno más y por primera vez en la historia se sortearon dos autos 0KM para reconocer a nuestros lectores más fieles. Quedaron postales inolvidables y dos historias que reflejan el valor de este premio en la vida cotidiana de nuestra comunidad.

«Que mi hijo esté calentito»: el sueño cumplido en Roca

Para la ganadora de Roca, el auto no es solo un vehículo, sino una mejora sustancial en la rutina de su familia. Entre lágrimas, destacó lo que más valoraba de su nuevo Toyota:

«Que mi hijo esté calentito cuando lo llevo a la escuela no tiene precio», confesó a Diario RÍO NEGRO. Para ella, el premio llegó en el momento justo, transformando el traslado diario al colegio en un momento de confort y seguridad.

Diario RÍO NEGRO le cumplió el deseo a Vanesa y a Eugenio: del R12 al Toyota Yaris 0KM. (Foto: Juan Thomes)

“Cada día que me levantaba en el invierno, se me congelaba el R12 y no arrancaba, pensaba: porque no tengo un auto. No me quejo, pero ahora lo voy a aprovechar para ir a trabajar, para dejar a mi hijo en la escuela y seguro aprovechemos para hacer algún viajecito”, aseguró Vanesa,

«Todavía no caigo»: la sorpresa de Guillermina en Cinco Saltos

En Cinco Saltos, la sorpresa fue total para Guillermina. Tras enterarse de que su cupón había sido el elegido, la incredulidad dio paso a una alegría desbordante que compartió con sus seres queridos.

«Todavía no caigo», repetía emocionada mientras conversaba con este medio. Su historia es la de miles de lectores que día a día eligen informarse con nosotros y que, esta vez, vieron cómo la suerte golpeaba a su puerta.

Foto: Cecilia Maletti.

Guillermina comentó que hace más de 20 años que es suscriptora de Diario RÍO NEGRO y que si bien ha ganado premios menores en su vida, nunca imaginó que iba a ganarse un 0KM.

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