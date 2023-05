Carlos Tevez fue muy duro con los jugadores de Boca: «se la tienen que bancar»

«Hay que bancársela», aseguró este jueves Carlos Tevez sobre la derrota de Boca ante River del pasado domingo en el último Superclásico. Además, agregó que «se perdió por una injusticia».

«Era un partido de 0-0. Boca perdió por una injusticia y se la tiene que bancar», afirmó Tevez sobre el duelo que se disputó en el Monumental. En una entrevista con TyC Sports, el ‘Apache’ opinó sobre el presente del xeneize y también de sus ganas de volver a dirigir después de su primera y única experiencia en Rosario Central.

«Todos esperamos que Boca dé ese paso adelante pero está mostrando cosas de un equipo. Ya dejó de atacar solo por izquierda y si puede recuperar a ‘Pol’ (Fernández) y (Martín) Payero ya estamos hablando de otra cosa», señaló sobre el actual plantel conducido por Jorge Almirón, de quien dijo que lo está haciendo «muy bien».

Luego de la derrota 1-0 ante el líder River Plate, Boca quedó a 19 puntos de distancia y para Tevez será difícil retener el título.

Carlos Tevez, EN VIVO por TyC Sports: "Lo que me gusta de #Boca es que no es solo por izquierda. Ahora también está Advíncula por derecha jugando más adelantado. Si empezás a recuperar a Pol y a Payero, que vayan y vengan por el medio, ya estamos hablando de otro #Boca ". pic.twitter.com/cMfOqLV4Th

«Ahora debe estar abocado a encontrar una identidad y hacer buen papel en la Copa Libertadores», remarcó Tevez, que destacó la necesidad «comprar jugadores» en el próximo mercado.

Tevez inició su carrera como entrenador a mediados del año pasado en Rosario Central pero la experiencia duró apenas 24 partidos, con 6 triunfos, 11 empates y 7 derrotas. «Tengo ganas de dirigir. Pero es difícil porque en Argentina es todo ‘Deportivo ganar’. Me interesan los proyectos y que sea un club serio», apuntó.

El exitoso exdelantero consideró que también debe separar su referencia con Boca ya que «muchos clubes» no lo eligen como DT por ese vínculo. «Si se daba lo de Independiente, los hinchas me iban a mirar raro», ejemplificó.

Carlos Tevez, EN VIVO por TyC Sports: "Hoy no, pero en algún momento me veo como técnico de Boca". Y agregó: "Hay hinchas que no me quieren en otros clubes como DT porque soy ídolo de Boca". pic.twitter.com/mfDjyPfUfD