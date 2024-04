Caruso Lombardi reveló que Passarella lo llamó para ser técnico de River: «Ya tenía la soga al cuello»

Caruso Lombardi volvió a generar polémica esta semana. Luego de haber asumido como nuevo entrenador de Miramar Misiones de Uruguay. El reconocido DT confesó que estuvo cerca de ser el técnico de River antes de que se vaya a la B y reveló detalles de la reunión que mantuvo con Daniel Passarella.

Lombardi remarcó que el Kaiser lo llamó para que sea el entrenador de River en el 2011, cuando el Millonario estaba en plena crisis y el descenso comenzaba a acercarse.

«Es la primera vez que lo cuento», aseguró en el programa Tres al Frente. Y dio detalles de cómo fue esa reunión que mantuvo con el expresidente de la Banda: “Habló conmigo, sí. No lo sabe nadie. Yo estaba en otro equipo y River ya tenía la soga al cuello. Yo le dije algunas cosas que le podían pasar. No me llamó para tantearme, pero él no estaba acostumbrado a eso».

Sin embargo, no explicó por qué no se llevó a cabo su contratación, Caruso dejó entrever que su campaña en Quilmes y el contexto que atravesaba el conjunto de Núñez fueron los factores fundamentales. «Le dije ‘mirá, va a ser difícil», sostuvo.

«Cuando hablé con él no sé si fue antes de que agarrara Jota Jota. La cosa es que River venía mal y nos sentamos a hablar. Yo seguro que estaba con equipo, puede ser que en Quilmes. Fue una charla normal y él tomaba las cosas que yo le decía. Si después las habló con el técnico de turno o no, no lo sé…», recordó.

Además, rememoró el consejo que le dio al expresidente de la Banda en aquella reunión: “Le dije más que nada que no descuide algunas cosas porque cuando enfrentas a un equipo de la B, lo peor que te puede pasar es subestimarlo por creer que ‘sos River´.