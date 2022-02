Chelsea le ganó a Palmeiras en suplementario y es campeón del Mundial de Clubes

En la definición del certamen internacional que reúne a los campeones de todos los continentes, Chelsea le ganó a Palmeiras 2 a 1 y se consagró campeón en Abu Dabi, pero antes tuvo que esforzarse mucho.

Luego de un primer tiempo apagado, con pocas situaciones y el equipo brasileño haciendo su juego, Romelu Lukaku marcó la primera diferencia a los 9′ del segundo tiempo. Con un cabezazo, el delantero abrió el marcador para los dirigidos por Thomas Tuchel en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi.

¡Un animal del área! Tremendo gol de Lukaku para el 1-0 de Chelsea.#MundialDeClubes #MundialDeClubesxTNTsports pic.twitter.com/Ovlv86UUY5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 12, 2022

Lukaku también había marcado en la semi, donde el conjunto inglés se impuso por la mínima sobre el Al Hilal de Arabia Saudita, el miércoles pasado.

Sin embargo, Palmeiras fue al área rival y en uno de sus primeros acercamientos llegó al empate. El árbitro Chris Beath cobró correctamente penal por una mano infantil de Thiago Silva, que estaba marcando a Gustavo Gómez y tocó la pelota con los dedos. A instancias del VAR, el juez sancionó la pena máxima y el delantero Raphael Veiga cruzó de zurda el remate para engañar a Mendy y poner el 1-1.

¡Penalazo! El VAR llamó al árbitro y no dudó en cobrar la mano de Thiago Silva.#MundialDeClubes #MundialDeClubesxTNTsports pic.twitter.com/FRwx0S5jQA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 12, 2022

De ahí en más, hubo media hora de resistencia de Palmeiras y falta de ideas de Chelsea. Salvo un remate de Pulisic desde afuera que pasó cerca tras la única acción colectiva profunda de los de Tuchel, después no pasó nada relevante.

El equipo de Abel Ferreira fue un frontón y no sufrió situaciones claras. Eso sí, tampoco pudo tener la pelota y apostó por llegar hasta los penales. En el suplementario la tónica no cambió, Chelsea no tuvo sorpresa y los vestidos de blanco hicieron su juego.

Cuando quedaban 4 minutos, una pelota parada derivó en el remate de Havertz que dio en la mano de Luan, defensor de Palmeiras. El jugador brasileño no tenía forma de sacar su brazo del lugar, pero el reglamento ampara al árbitro.

Havertz cambió la ejecución por gol con mucha frialdad y le dio el título a Chelsea, que tuvo que transpirar y mucho, pero cumplió con la lógica y es campeón del Mundial de Clubes.