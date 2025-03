Chilavert fulminó a los Barros Schelotto antes de su llegada a Vélez: «No trabajan»

Guillermo Barros Schelotto será el nuevo entrenador de Vélez en reemplazo de Sebastián Domínguez. El experimentado DT llegó a un acuerdo con la dirigencia del Fortín y asumirá en las próximas horas. Sin embargo, su contratación no cayó bien en uno de los ídolos del club que lo criticó sin filtro.

Fiel a su estilo, José Luis Chilavert habló sobre los Mellizos que llegarán para dirigir al Fortín y criticó su forma de trabajo. El exarquero, que sigue de cerca el presente del conjunto de Liniers, apuntó contra la contratación de los Mellizos Barros Schelotto.

Chilavert criticó sin filtro a los Mellizos Barros Schelotto en Vélez

«No tienen nivel, autoridad ni capacidad para estar al frente de Vélez«, comenzó el paraguayo durante una entrevista con Picado TV. Y rápidamente comentó que no tuvo contacto con la dirigencia: «Nadie me llamó, yo hablé como socio«.

En ese sentido, planteó que “conozco a la perfección que no trabajaban en Paraguay, por eso lo digo. No es que me comentaron o me enteré por un chisme«.

Aunque dejó en claro que «no me caen mal, solo digo que no trabajan y no son profesionales aptos para estar al frente de Vélez”.

Pero el histórico arquero no se quedó ahí y planteó quiénes tendrían que haber sido los candidatos para reemplazar a Domínguez: «A mí me hubiera encantado que llegue un campeón del mundo con Vélez, caso Asad, Sotomayor, Compagnucci. Con Quintero salió bien, pero con otro ex Vélez como Domínguez salió mal».

Y cerró de manera tajante: «Hoy los representantes son los que manejan el fútbol. Para los hinchas y socios, esto fue una puñalada«.