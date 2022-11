Chino Tapia en Neuquén: «La Selección Argentina formó un gran grupo humano»

Si hay algo que los campeones del Mundial de México 1986 destacan cada vez que pueden es la unión del grupo de jugadores y el lazo con Carlos Bilardo y su cuerpo técnico.

Así lo valoró nuevamente Carlos “Chino” Tapia, que visitó Neuquén invitado por la Legislatura para brindar una charla abierta.

“En el ‘86 jugábamos muy mal, no encontrábamos el equipo. Bilardo nos dijo ‘ustedes salgan campeones del mundo y los van a reconocer toda la vida’. De acá nos fuimos en un vuelo chárter sin despedir a nuestras familias porque lo querían echar a Bilardo. Llegamos a México un mes y medio antes”, rememoró Tapia.

“Nosotros hoy seguimos unidos como grupo, hablamos permanente por Whatsapp y ayudamos a las familias de los que ya no están”, agregó.

(Fotos: Yamil Regules)

El exjugador elogió la personalidad de Bilardo al decir: “era súper obsesivo, dejó su familia para dedicarse al fútbol. Creo que sin eso no hubiera sido campeón y subcampeón del mundo. De eso aprendí y me quedé con lo mejor”.

Sobre su paso por la Selección Argentina, recordó que fue Menotti el que le dio la primera chance en el año 1981 con solo 17 años.

“En ese momento no hubiera imaginado que cinco años después me iba a estar dirigiendo Menotti en Boca y Bilardo en la Selección. Estaban Bochini, Sabella, Borghi, Tribbiani, Maradona y Bilardo me llevó igual”, relató.

Sobre el actual plantel argentino, analizó: “estos jugadores se sacaron una mochila inmensa, habían perdido 3 finales y 2 las habían merecido ganar. Hoy la ilusión es muy grande por sumar otra estrella. Se ha formado un grupo humano y cuerpo técnico que va por un buen camino. El técnico entiende a los chicos, sin tener experiencia previa demostró mucho, me saco el sombrero”.

También ponderó el trabajo de Scaloni y reconoció que no esperaba un éxito así. “Scaloni me sorprendió. El cuerpo técnico le dio rodaje a jugadores que no conocíamos o pedíamos. El Dibu Martínez o el Cuti Romero, por ejemplo”.

A su vez, lamentó la baja de Giovani Lo Celso, que no podrá estar en Qatar por una lesión. “A Lo Celso que no había jugado en el Mundial con Sampaoli le dio confianza. Su baja es muy importante, Argentina no tiene otro jugador así. Creo que va a jugar el Papu Gómez o Alexis MacAllister”.

Tapia también repasó su salida de River a Boca, en la famosa operación que incluyó a Oscar Ruggeri, Ricardo Gareca y Julio Olarticochea.

(Fotos: Yamil Regules)

“River me formó pero Boca me dió el reconocimiento futbolístico. Mi papá era fanático de River y al principio no entendió mi decisión. Pero cuando la hinchada coreó mi nombre mi viejo no pisó más la cancha de River y empezó a ir a la de Boca”, contó.

Tampoco podía faltar la mención a Diego Maradona y el peso de su ausencia a dos años de su muerte. “Para mí Diego era inmortal, pensamos que iba a ser el último en irse. En el último tramo no nos dejaron acercarnos a él. Diego a veces vivía su mundo pero siempre se acordaba de nosotros y sabía si alguien necesitaba algo, era muy solidario. Desde algún lado nos estará apoyando en el Mundial. Es raro pensar que ya no está”, comentó.

En una charla abierta de la que participaron varios jóvenes jugadores y entrenadores locales, Tapia hizo hincapié en la formación y los valores del futbolista.

“Algunos papás quieren que los hijos sean lo que ellos no pudieron ser. Hay que dejar que los chicos jueguen y se diviertan. Es fundamental que entiendan que ganar no es lo más importante.A mí me hubiera gustado que me eduquen así. Está bien ser competitivo y pasional pero no exitista”.A tan poco de un nuevo Mundial, la opinión de un jugador que sabe cuánto pesa la Copa siempre es autorizada. Su visita en la región se valora y se realza en este contexto tan especial.