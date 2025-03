Cipolletti buscará evitar la inhibición por el reclamo de deuda de tres jugadores

En el cierre de esta semana, Cipolletti recibió un aviso que generó preocupación de cara al debut en el Federal A 2025. Tres jugadores reclamaron en Agremiados por una deuda del año pasado y el club corre riesgo de que lo inhiban.

Los futbolistas que hicieron el reclamo fueron Lucas Argüello, Juan Martín Amieva y Leandro Wagner. Cipo terminó su participación en el Federal A 2024 el 6 de octubre.

En el caso de Argüello, el jugador anunció su retiro antes del último partido y en el club entienden que hizo “abandono” de su puesto de trabajo por lo que no le correspondería cobrar lo que pide.

«Yo arreglé que me paguen el alquiler hasta que me pueda acomodar y después rescindir. Cuando me junté con Marcelo Bastías (presidente de la subcomisión de fútbol) me dijo que no me iban a pagar nada. Le dije que me iba a asesorar con el gremio para cobrar todo el contrato. No estoy reclamando nada que no esté en el contrato, es lo que corresponde», aseguró Argüello en diálogo con Río Negro.

Amieva fue a jugar el Regional Amateur a Costa Brava de General Pico. La dirigencia considera que no le deben pagar más allá de la fecha en la que dejó el club pero el jugador aseguró que le adeudan una parte del tiempo en el que estuvo.

Por medio de sus abogados, Cipolletti confía en resolver el problema en las próximas horas. Si quedara inhibido no podría utilizar a sus refuerzos en el debut del próximo domingo ante Deportivo Rincón.

El Albinegro incorporó a 18 jugadores. El único que sigue desde el año pasado es Facundo Crespo junto a los juveniles del club.