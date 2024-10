Cipolletti, una pasión desde la cuna: «Uno siempre sueña jugar en la Visera llena de gente»

Cipolletti está de festejo y el club emblema de la ciudad es un fiel reflejo de su historia. En una temporada que comenzó con algunos cuestionamientos para el Albinegro, los cambios en el proceso hicieron que su andar en el Federal A mejore y hasta pueda soñar con el ascenso. Nicolás Iachetti, uno de los protagonistas en la campaña del equipo de la ciudad, habló con Diario RÍO NEGRO y reveló detalles de su gran participación en el torneo.

Iachetti nació el 21 de abril del 2000 en Cipolletti y es producto de las inferiores albinegras. Con 24 años, se asentó en Cipolletti luego de algunos préstamos (estuvo en Independiente de Neuquén y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia) y su papel en el equipo durante este 2024 alternó entre titularidades y suplencias pero siempre sumó su granito de arena para mejorar al plantel.

Hasta el momento, disputó 18 encuentros, convirtió un tanto y dio una asistencia. Durante la primera parte del año tuvo una gran participación siendo titular en la mayoría de los encuentros y según explicó, eso se lo debe principalmente a Gustavo Noto.

Nicolás Iachetti bajo la mirada de Gabriel Nasta en la Visera de Cemento. Foto: Oscar Livera.

«Este torneo tuve mucha participación, eso me lo dio mucho Gustavo (Noto) que me dio confianza, que me puso de titular y que confió en mí«, destacó Nicolás, que fue titular en ocho de los 15 partidos que en los que participó de la primera fase.

Sin embargo, la salida del entrenador le hizo perder cierta consideración en el once inicial, pero su rol ingresando desde el banco de suplentes marca la diferencia en cada encuentro. «Ahora con Gaby (Nasta) estoy haciendo lo mejor posible para jugar de titular, entrenar bien y hacer una buena semana para poder aportar al equipo y sacar un buen resultado».

Pero la clave en su año fue poder marcar el primer gol con la camiseta del Albinegro, para un joven salido de las inferiores, un hecho que será inolvidable. «Fue un desahogo muy grande y un alivio para mí. Como delantero lo busqué todo el torneo, que fue el más jugué», destacó. Aunque más allá de las sensaciones propias, nunca olvida que se trata de un juego conjunto: «Necesitaba hacer un gol para ayudar a mis compañeros, espero que pueda seguir y hacer muchos más, pero este sí fue un alivio».

El amor por Cipolletti: «Desde chico siempre quise jugar en la visera»

Nicolás Iachetti reflexionó sobre las sensaciones que de vestir la camiseta de Cipolletti ante su gente y aseguró que es un «sueño desde chico».

«Es algo lindo, desde chico siempre quise jugar en la Visera, juego desde los seis años en Cipo, jugué muchísimo en inferiores, en la escuelita, pero lo que uno siempre sueña es jugar en la Visera llena de gente», explicó. Y remarcó que «son metas que uno va cumpliendo cuando pasan los años, estoy contento por todo esto«.

Durante el torneo, el joven de 24 años ocupó distintos puestos y siempre su supo adaptar a los pedidos de los entrenadores. «Gustavo (Noto) me utilizó mucho como volante y también de 9, aunque mi posición natural es extremo y acompañando al 9«, sostuvo.

Y se refirió a la posición que ocupa con el actual técnico: «Con Gaby (Nasta) juego en esa posición medio de extremo, pero como es otra formación tengo otro rol en el equipo. Me pide que tengo que marcar mucho, cerrarme para defender y estoy jugando en la posición que me gusta. Estamos tratando de hacer lo mejor».

Gabriel Nasta, el entrenador que le cambió la cara a Cipolletti. Foto: Oscar Livera.

De cara al futuro, el delantero cipoleño explicó cuáles son sus objetivos en el Albinegro: «Principalmente sumar más minutos, y poder jugar estos cruces, a comparación de que fue el anterior esto es una revancha, cuando termine veré para que estoy».

Cipolletti: una fortaleza con pocos gritos

Justamente ahora Cipolletti choca con Sol de América de Formosa. Luego de haber clasificado en la Reválida, el Albinegro tendrá su primer playoff en busca del ascenso. Llega invicto a este cruce y hace diez fechas que no pierde, pero el gol todavía es una materia pendiente. Es el equipo que menos tantos anotó en la zona A de la Reválida, solo hizo cuatro y recibió dos.

Sobre la temporada del club, Iachetti opinó que «empezamos muy mal, tuvimos meses complicados y los resultados no se nos daban, pero pudimos salir adelante. Después arrancó la Revalida y la cosa cambió, si bien nos cuesta ganar y hacer goles, somos muy sólidos atrás«.

También se refirió al buen presente que tiene el equipo en defensa: «Destacamos que estamos invictos hace diez partidos, pero entiendo que hay que hacer goles para que ganar y trata de mejorar eso para esta próxima fase».

Iachetti, una de los protagonistas en la campaña del Albinegro. Foto: Oscar Livera.

Cipolletti tendrá la serie de playoffs que comenzó el domingo 29 de septiembre en La Visera de Cemento donde empató sin goles. La vuelta en Formosa será el 6 de octubre. Además, la ventaja deportiva la tendrá Sol de América, que viene de la fase campeonato. De esta manera, si empatan en el global avanzarán los formoseños.

Sobre este partido determinante ante el elenco del norte, el jugador remarcó que «lo más complicado es el viaje, lo hablamos con los chicos, son como 30 horas y bastante difícil. Sin embargo, aseguró que la confianza siempre está: «Trataremos de hacer lo mejor posible acá en la Visera e ir con toda la fe al cruce de vuelta«.

Cipolletti, un club modelo en el Alto Valle

La institución Albinegra es uno de los clubes que se destacan en la región. Si bien, el fútbol es el deporte principal de Cipolletti, cuenta con otras siete disciplinas que se pueden practicar en sus instalaciones. Cipo cuenta con hockey, vóley, básquet, buceo, patín, pelota paleta y natación, y cada una de ellas siempre se ha destacado por el nivel de sus deportistas.

El club se encuentra en una etapa histórica, ya que por primera vez es presidido por una mujer, Mónica Del Río. La actual máxima autoridad del club era vicepresidenta primera y tras la renuncia de Roberto Rapazzo quedó a cargo de Cipolletti en 2023. Sin embargo, tras las violentas amenazas que recibió, Del Río llamó a elecciones de autoridades, a un año de haber asumido, para este próximo 30 de octubre.

Pero además, hay otro punto que marca la jerarquía de esta institución en la localidad rionegrina. El Club Cipolletti, junto a la Fundación Potenciar crearon un colegio para que los niños puedan aprender y formarse en valores a través del estudio, los deportes y la tecnología.

La institución educativa se encuentra ubicada en el predio del club. «El Instituto Potenciar Albinegro (IPA) brinda una educación integral basada en valores humanos, desde una perspectiva que busca transformar y mejorar la realidad. El proyecto educativo tiene como pilares principales la enseñanza transversal del idioma inglés como lengua extranjera y de las TIC como herramientas pedagógicas, taller en valores, deportes, arte y expresión corporal», destacaron desde el instituto.