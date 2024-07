La violenta amenaza a Mónica Del Río, presidenta de Cipolletti: «Dejaron un sobre con 6 balas»

La presidenta del club Cipolletti, Mónica Del Río, sufrió una violenta amenaza en su domicilio el último sábado con un mensaje intimidatorio para que se deje el cargo.

«Cuando salía de mi casa me encuentro con una persona vestida con la ropa de Cipolletti que me entregó un sobre. Adentro tenía una bolsa de nylon con 6 balas con un mensaje que decía que llame a elecciones y me vaya del club», relató.

La persona que le entregó el sobre dijo que le habían dado «10 lucas» para llevarlo y que «no tenía nada que ver» con la amenaza.

«Hice la denuncia en la comisaría y ahora hay rondines policiales en mi casa, es algo que incomoda a todos. Iba a viajar a Bahía Blanca con el equipo pero decidí quedarme», agregó la presidenta.

Del Río además aseguró que el club está pronto a un llamado a asamblea para renovar autoridades y esta semana se definirá en qué fecha se realiza.

«No tengo resuelto qué voy a hacer. Si es por mí yo sigo, pero tengo que escuchar a mi familia. Exponerlos a momentos así no vale la pena», aseguró respecto a su continuidad.

En enero de 2023, el entonces presidente Pedro Gutiérrez renunció a su cargo luego de un hecho similar cuando balearon el frente de su casa.

Escuchá a Mónica Del Río en «Subite al Podio» de RN Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).