Clima caliente en Cipolletti con pintadas y amenazas a dirigentes

La derrota de Cipolletti por la fecha 11 del Federal A de fútbol dejó varias esquirlas dando vueltas. No solo fue el 3 a 0 contundente en favor de Independiente en Chivilcoy sino la influencia del arbitraje de Marcelo Sanz, la actuación del equipo y la reacción de la barrabrava.

Jugadas 11 fechas de 34, el Albinegro está en el puesto 12 sobre 17 equipos, a tres puntos de la zona de descenso.

Por estos tiempos identificados con el título “Los Innombrables”, la agrupación se expresó más de una vez en la cancha durante la temporada. Después del debut contra Peñarol de San Juan (1 a 1) entraron a los vestuarios a “hablar” con los jugadores y obligaron a parar el duelo ante Olimpo de Bahía Blanca (0-2).

En las horas posteriores a la derrota en Chivilcoy, la barra se expresó con pintadas que luego se adjudicó en su cuenta de facebook y las cuales e menciona al presidente. “Pedro Gutiérrez, o te vas o te sacamos. Basta del club de amigos. Con Cipo no se jode. Casa por casa vamos a ir”, se lee en esa pared.

Al compartir la foto de la pintada agregaron que “de visitante tenemos menos peso que una tutuca”, en relación al arbitraje que perjudicó al Capataz el domingo. Al mismo tiempo, convocaron a un banderazo para el miércoles donde manifestarán su descontento con la dirigencia.

Río Negro consultó al titular albinegro sobre esta situación y Gutiérrez expresó: “siempre voy defender la libertad de expresión y no a todos les tiene que gustar como uno hace las cosas en el club. Si convocan a un banderazo, cada uno sabe como manifestarse. En lo otro no estoy de acuerdo porque no está bien la violencia y me afecta. Es una agrupación que pone un cartel que dicen que no respetan a nadie. Estamos preocupados en el club porque no es la primera vez que esta agrupación tiene alguna actitud así. Veremos como se desarrollan los acontecimientos”.

De cara al partido del próximo fin de semana contra Sol de Mayo en la Visera, el presidente de Cipo aclaró: “la cuestión de la seguridad en la cancha es responsabilidad de la policía de la provincia de Río Negro. Nosotros apenas somos dirigentes. Delegamos esa función, contratamos y pagamos un operativo de la provincia. Vamos a insistir para que la policía actúe como debe hacerlo. Ellos (la policía) tienen elementos, capacitación y conocen la cancha. Seguimos confiando en esos operativos. Es el camino que tenemos que seguir”.

El directivo explicó que los cambios que se hacen el los operativos de seguridad a veces implican un mayo gasto pero acompañó esa decisión: “Hay cosas que implican más costo y está bien que así sea”.

En cuanto al concepto de “peso en AFA” a la hora de jugar de visitante, Gutiérrez respondió: “Los arbitrajes son bastante deficientes y estamos acostumbrados. El hecho está consumado, más allá de que nos hacemos expulsar tontamente, el arbitraje del otro día nos perjudicó. Otras veces los arbitrajes son malos pero no te perjudican. Estamos dolidos pero ya es un hecho consumado. Hemos hablado con quien teníamos que hablar”.

En el mismo sentido argumentó: “algunos dicen que no tenemos peso. Cuando los dirigentes tienen peso en AFA, te sacan 3 puntos en vez de 15 y no estamos de acuerdo con esas cosas”, en alusión a lo ocurrido con Huracán Las Heras. El club mendocino había sido sancionado por los graves incidentes de la temporada pasada pero la pena bajó de 15 a 3 puntos en los últimos días.

En definitiva, el momento dista mucho de ser el mejor. Los resultados no se dan porque hace cinco partidos que Cipo no gana pero lo más preocupante es el clima que se ha generado.