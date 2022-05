Brian Berlo, jugador de Cipo: «te dan ganas de dejar el fútbol»

Las palabras de los jugadores de Cipolletti lo dicen todo. El Capataz se sintió perjudicado por el arbitraje de Marcelo Sanz, el juez que controló las acciones en la derrota 0-3 con Independiente Chivilcoy por la fecha 11 del Federal A de fútbol.

La calentura de los integrantes de la delegación albinegra comenzó temprano con un penal de esos que se cobran en esta categoría cuando un equipo va de visitante. El fallo ni siquiera fue protestado por los jugadores de Independiente, que vieron tan sorprendidos como sus colegas como Sanz marcaba la pena máxima.

En la protesta fueron amonestados el capitán Brian Meza y el volante ofensivo Javier Fernández. Además, en el banco de Cipo los reclamos, obviamente, se hicieron sentir.

Pero la tarde de la polémica recién comenzaba y fue creciendo cuando el árbitro expulsó a los 13′ por roja directa a Elvis Hernández por un golpe sin pelota a un atacante rival cuando el balón no estaba en juego. Esa acción no fue cuestionada por Cipo, pero le echó más leña al fuego porque la visita quedo con uno menos y 1-0 abajo a los 13 minutos de partido.

Después del encuentro, algunos protagonistas hablaron con El Bunker Deportivo, el ciclo que sigue la campaña de Cipo en LU19, y sus testimonios fueron lapidarios. Es el caso de Brian Berlo, quizás el jugador que dejó conclusiones más crudas de todo lo ocurrido.

«La verdad que tengo un nudo en la garganta. Te echan a la basura una semana de trabajo, vinimos acá a poner la cara y encontrarte con esta injusticia te dan ganas de hacer cualquier cosa. Pero nosotros representamos al club y tenemos la familia atrás», reflexionó el defensor en caliente.

Berlo fue contundente: «Te dan ganas de dejar de jugar, nunca he vivido algo tan alevoso. Tenemos que cortar con esto. En la semana nos habían dicho que iba a ser así».

Al mismo tiempo, el marcador central recalcó: «tenemos que trabajar para seguir adelante. Representamos al club y dejamos lo mejor. Te da muchísima bronca, porque una cosa es que te ganen once contra once con un árbitro imparcial, otra cosa es esto. Es una sensación horrible».

En el complemento hubo un penal no cobrado para Cipolletti. Luego de un error defensivo de Gallo, Diego Bielkiewicz fue derribado en el área pero tanto el árbitro Sanz como el asistente 1 Joaquín Badano dijeron «siga, siga».

El delantero también habló con LU19 y comentó: «nos complican de visitante y de local no nos cobran los goles que hacemos. Esto es lo que hace mala la división, lo que hace fea a la categoría. No quiero que me beneficien ni que me favorezcan, quiero que cobren lo que es».

Bielkiewicz, 9 de Cipo, y una tarde que dejó bronca y frustración. Foto: archivo