Con asistencia de Di María y Palacios, Benfica y Bayer Leverkusen siguen en la Europa League

Este jueves se disputaron los cruces por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League en los que varios argentinos tuvieron un papel determinante para sus equipos. Distintos campeones del mundo siguen en competencia y podrían cruzarse en los cuartos.

El Benfica logró ganar de visitante ante el Rangers de Escocia y selló su pase a la próxima ronda. Se impuso 1-0, tras el empate 2-2 en la ida.

Pero el papel determinante lo tuvo el delantero argentino, Ángel Di María, quien asistió con un sutil pase de cabeza al portugués Rafa para que concrete el único gol del encuentro.

La viveza de Angelito Di María para tocar esa pelota de cabeza antes que Rafa Silva pase la mitad de cancha y ponga el 1-0 de Benfica en Escocia.



Qué jugador. 🧠🇦🇷pic.twitter.com/yYrIVRMGMT — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 14, 2024

Además, el defensor Nicolás Otamendi formó parte del once inicial y concretó los 90´. Mientras que el ex Estudiantes, Benjamín Rollheiser estuvo en el banco y no ingresó.

Por otra parte, el Bayer Leverkusen tenía un cruce ante Qarabag que en los papeles parecía más simple pero se le complicó durante su desarrollo. Empató de visitante 2-2, y en Alemania perdía 2-0 hasta el minuto 72´ logró descontar y comenzó la remontada épica.

Al minuto 90 llegó al empate y cuando todo parecía que continuaba en el alargue, Exequiel Palacios agarró la pelota y metió un centro que cruzó todo el área para que Patrik Schick la encuentre de cabeza y selle el triunfo con un doblete.

🤯🇦🇷 MIRÁ LO QUE ES LA ASISTENCIA DE EXEQUIEL PALACIOS A LOS 97' PARA GANAR LA SERIE 5-4.



UN ESCÁNDALO. 🚬pic.twitter.com/ANZvH10MPD — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 14, 2024

Con respecto a los otro argentinos que siguen en carrera, esta tarde la Roma de Leandro Paredes y Paulo Dybala eliminó al Brighton de Facundo Bounanotte y Valentín Barco. Sin embargo, ninguno de los cuatro jugadores sumó minutos. En la vuelta, el conjunto inglés ganó 1-0 pero en Italia había perdido por goleada 4-0 y no pudo revertir el resultado.

Mientras que el Liverpool de Alexis Mac Allister dio muestras de su jerarquía tras golear 6-1 al Sparta Praga y sellar en el resultado general un llamativo 11-2. En el encuentro de vuelta, Klopp optó por un once alternativo, por lo que el mediocampista argentino no jugó, en un partido que ya estaba definido desde el arranque.