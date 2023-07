Con Boca y River el jueves, así se juegan los 16vos de final de la Copa Argentina

Los 16 partidos de la Copa Argentina tienen días confirmados y ya se conocen sedes y horarios de los primeros seis. Boca y River jugarán en continuado, el jueves 20 de julio, mientras que Racing estará en acción el miércoles 19, en la jornada que se abrirá el programa de 16vos de final.

Se viene un súper jueves porque Boca enfrentará a Barracas Central en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, a partir de las 19; y River hará lo propio con Talleres en el Malvinas Argentinas de Mendoza, desde las 22. El duelo entre el flamante campeón de la Liga Profesional y su escolta, estaba programado para el miércoles, pero hubo cambio de fecha por pedido de la dirigencia millonaria.

¿River vs. Boca en cuartos de final de la Copa Argentina?

Los más grandes del fútbol argentino están a dos partidos de enfrentarse. Si River pasa a la T, se mediría con el ganador de Colón-Lanús (2 de agosto); mientras que a Boca le tocaría el vencedor de Excursionistas-Almagro (26 de julio). Si esto ocurre, habrá superclásico en cuartos de final.

El programa de los 16vos de final de la Copa Argentina

Miércoles 19 de julio

18.00: Defensa y Justicia vs. Centro Español, en la cancha de Gimnasia LP

21.00: Racing vs. San Martín de Tucumán, Mario Alberto Kempes, Córdoba

Jueves 20 de julio

13.45: San Martín de San Juan vs. Vélez, Belgrano de Córdoba

16.00: Villa Mitre vs. Godoy Cruz, Temperley

19.00: Barracas Central vs. Boca, Madre de Ciudades, Santiago del Estero

22.00: River vs. Talleres, Malvinas Argentinas, Mendoza

Días confirmados, faltan sedes y horarios

Martes 25 de julio

Patronato vs. Argentinos Juniors

All Boys vs. Estudiantes de La Plata

Miércoles 26 de julio

Excursionistas vs. Almagro

San Lorenzo vs. Platense

Miércoles 2 de agosto

Colón vs. Lanús

Chaco For Ever vs. Rosario Central

Jueves 3 de agosto

Belgrano vs. Claypole

Banfield vs. Estudiantes de Río Cuarto

Miércoles 9 de agosto

Instituto vs. Huracán

Martes 15 de agosto

Independiente vs. Central Córdoba SdE