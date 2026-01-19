SUSCRIBITE Diario papel
Con dos goles de Nico Paz, Como goleó a Lazio en la Serie A

Nico Paz metió dos goles y fue figura en el 3 a 0 de Como a Lazio por la Serie A.

Nico Paz metió dos de los tres goles de Como ante Lazio. (Foto: AP)

En la carrera rumbo al Mundial 2026, Nico Paz hace méritos cada semana para estar en la lista de la Selección Argentina. Hoy tuvo otra gran actuación en la goleada de Como a Lazio por 3 a 0 en la Serie A.

Después del gol tempranero de Martin Baturina a los 2 minutos, el argentino metió los otros dos tantos del equipo que dirige Cesc Fábregas.

El 2-0 fue con un remate desde el área chica y el 3-0 con un zurdazo implacable desde afuera. Entre medio de los dos festejos, el arquero de Lazio, Ivan Provedel, le atajó un penal.

Paz lleva 6 goles y 6 asistencias en el campeonato. Con este triunfo, Como está 6° en puestos de Conference League, a 2 de Juventus (Europa League) y a 5 de Roma (Champions League).

En el vencedor también fue titular Máximo Perrone, el volante formado en Vélez que también encontró su lugar en el equipo italiano y está en el radar de la Selección.


