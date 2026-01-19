Con dos goles de Nico Paz, Como goleó a Lazio en la Serie A

Nico Paz metió dos de los tres goles de Como ante Lazio. (Foto: AP)

En la carrera rumbo al Mundial 2026, Nico Paz hace méritos cada semana para estar en la lista de la Selección Argentina. Hoy tuvo otra gran actuación en la goleada de Como a Lazio por 3 a 0 en la Serie A.

Después del gol tempranero de Martin Baturina a los 2 minutos, el argentino metió los otros dos tantos del equipo que dirige Cesc Fábregas.

El 2-0 fue con un remate desde el área chica y el 3-0 con un zurdazo implacable desde afuera. Entre medio de los dos festejos, el arquero de Lazio, Ivan Provedel, le atajó un penal.

¡¡LA ZURDA DEL EUROPIBE!! ¡¡GOL DE NICO PÁZ PARA EL 2-0 DEL COMO ANTE LAZIO EN LA #SerieAxESPN!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

Paz lleva 6 goles y 6 asistencias en el campeonato. Con este triunfo, Como está 6° en puestos de Conference League, a 2 de Juventus (Europa League) y a 5 de Roma (Champions League).

¡¡ASISTENCIA DE TACO DE BATURINA Y GOLAZO A COLOCAR DE NICO PAZ, QUE SELLÓ SU DOBLETE Y PUSO EL 3-0 DEL COMO ANTE LAZIO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 19, 2026

En el vencedor también fue titular Máximo Perrone, el volante formado en Vélez que también encontró su lugar en el equipo italiano y está en el radar de la Selección.