La Selección Argentina definió al rival que enfrentará después de la Finalissima con España

A menos de cinco meses para el comienzo del Mundial 2026, a la Selección Argentina le quedan muy pocas pruebas en la previa y hoy se definió al segundo rival que enfrentará en la ventana de marzo.

Su próximo partido será el viernes 27 de marzo contra España por la Finalissima. Será en el Estadio Lusail de Qatar donde se consagró campeona del mundo en 2022.

Este partido cuenta como título oficial y lo juegan los ganadores de la última Copa América y Eurocopa. En la edición anterior, Argentina se consagró al vencer a Italia por 3 a 0 en Wembley.

Lo que aún no había definido es a qué otro rival iba a enfrentar en la continuidad de esa fecha FIFA. Hoy se anunció que se medirá con Qatar, que hará de local en el Lusail.

El partido será el martes 31 de marzo. Después solo le quedarán dos amistosos antes del Mundial en junio y la idea es llegar ya con la lista de 26 convocados confirmada.

Los rivales podrían ser México y Honduras. Se jugarán entre el 1 y el 10 de junio en Estados Unidos. Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio contra Argelia.

El historial de Argentina contra Qatar

La última vez que la Selección enfrentó a Qatar fue en la Copa América de 2019, en la que estuvo invitado. Fue 2 a 0 en el último duelo de la fase de grupos, con goles de Lautaro Martínez y el Kun Agüero.

El otro antecedente fue en un amistoso del año 2005 en el que la Albiceleste que dirigía José Pekerman goleó 3 a 0 con tantos de Juan Román Riquelme, Julio Cruz y Roberto Ayala.