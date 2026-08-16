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Con Thiago Almada de titular, River ya enfrenta a Argentinos Juniors en el Monumental

River ya recibe a Argentinos Juniors en el Monumental con el debut de Thiago Almada en busca de su primer triunfo en el campeonato.

Redacción

Por Redacción

Thiago Almada debutará como titular en River. (Foto: @RiverPlate)

Thiago Almada debutará como titular en River. (Foto: @RiverPlate)

Con el debut de Thiago Almada, River ya recibe a Argentinos Juniors en el Monumental con la intención de sumar por primera vez en el campeonato.

El Millonario perdió sus cuatro partidos y está último. En contrapartida, el Bicho ganó los cuatro y es el único puntero del grupo.

A pesar de haber llegado hace menos de una semana, Almada ya hace su debut. En una formación ofensiva, el Chacho Coudet lo juntó con Ángel Correa, Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

River salió con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Argentinos forma con: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.


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Con el debut de Thiago Almada, River ya recibe a Argentinos Juniors en el Monumental con la intención de sumar por primera vez en el campeonato.

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