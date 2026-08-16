Con Thiago Almada de titular, River ya enfrenta a Argentinos Juniors en el Monumental

Con el debut de Thiago Almada, River ya recibe a Argentinos Juniors en el Monumental con la intención de sumar por primera vez en el campeonato.

El Millonario perdió sus cuatro partidos y está último. En contrapartida, el Bicho ganó los cuatro y es el único puntero del grupo.

A pesar de haber llegado hace menos de una semana, Almada ya hace su debut. En una formación ofensiva, el Chacho Coudet lo juntó con Ángel Correa, Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

River salió con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa; Joaquín Freitas y Lucas Beltrán.

Argentinos forma con: Bryan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.