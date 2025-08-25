Conmoción en San Lorenzo por la muerte de un juvenil de 15 años: el desgarrador comunicado del club

Este lunes, San Lorenzo amaneció con una triste noticia en sus inferiores. El Ciclón confirmó la muerte de Santiago Valentino Guzmán Zanni, jugador de la Octava división, a sus 15 años. Desde el club lo despidieron en redes sociales con un comunicado y decretaron tres días de duelo.

Según se conoció, el juvenil luchó durante dos años contra una dura enfermedad. En las últimas horas, el elenco de Boedo emitió un comunicado sobre la difícil situación.

«Acompañamos y abrazamos en este momento de profundo dolor a su familia, amigos/as y a cada uno de sus afectos. Hacemos extensivo este abrazo a sus profes, equipo de fútbol juvenil, compañeros de categoría y amigos, quienes sentirán su ausencia«, escribieron desde la institución en sus redes sociales después de comunicar la dura noticia.

Profundo dolor en San Lorenzo



La familia de San Lorenzo está de luto. Con una tristeza inmensa, comunicamos el fallecimiento de Santiago Valentino Guzmán Zanni (15), jugador de nuestras divisiones juveniles, quien luchó con una enorme valentía contra una dura enfermedad.… pic.twitter.com/tLpWcuqPji — San Lorenzo (@SanLorenzo) August 25, 2025

«El club está a su entera disposición para brindarles la contención que necesitan. En memoria de Valen, también San Lorenzo decreta tres días de duelo. Que en paz descanses, Valen. Siempre estarás en nuestros corazones», cerraron.

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de apoyo hacia la familia por parte de los hinchas y compañeros del joven jugador que se desempeñaba como lateral derecho.

La delicada situación que atravesó el juvenil de San Lorenzo

En octubre de 2023, Valentino fue diagnosticado de su enfermedad y desde el plantel de Primera, que en su momento comandaba Rubén Darío Insúa, lo invitaron a una visita en la que se tomó fotos junto a ellos durante un entrenamiento en la Ciudad Deportiva.

En ese momento, el periodista de Proyecto Boedo, Federico Gianetti, compartió en su cuenta personal una captura de un mensaje que había reposteado Valentino en medio del apoyo de sus compañeros y el resto de los empleados de CASLA. “Muchísimas gracias, se los agradezco con el corazón. San Lorenzo, más que un club, una familia”.