Gabriel Batistuta sorprendió a todos en Neuquén: «Ustedes se acordaron de mí»

La Selección Argentina es una cuna inagotable de estrellas en el fútbol con distintos nombres que llevaron a la Albiceleste a lo más alto del deporte. Pero antes de la generación dorada que comanda actualmente Lionel Scaloni, hubo un goleador que quedó en la retina de los hinchas por su entrega y compromiso con el gol. Gabriel Batistuta, quien supo ser el máximo artillero del combinado nacional antes de Lionel Messi, estuvo presente en Neuquén con un evento que sorprendió a todos.

El histórico delantero argentino se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes para desarrollar «El Poder de la Disciplina». Una charla inspiradora sobre perseverancia, humildad y disciplina que fue organizada en conjunto por Transporte Peduzzi y Brava Ingeniería.

Dentro del auditorio Marcelo Martín Berbel donde estuvo presente Diario RÍO NEGRO, el Bati habló de su carrera y reveló detalles inéditos que lo llevaron a ser quien es hoy en día, luego de una extensa aventura que comenzó en las inferiores de Newell´s, el paso de River a Boca y la experiencia de hacer delirar a los hinchas italianos con los colores de la Fiorentina y la Roma. Sin dejar de lado la inmensa cantidad de alegrías que generó con el combinado nacional, con el que disputó tres Copas del Mundo, ganó dos Copas América y una Copa Confederaciones.

«Estoy acá para charlar de lo que hice y me encanta. Pensaba en lo que hice en mi vida y de cómo lo hice y la primera cosa que tengo para decir es que lo hice con ganas, con intención. Después fui aprendiendo todo lo otro, cómo acomodarme a los ambientes, cómo tratar con la gente, cómo ser futbolista. En mi caso, la verdad que cuando fui a Newell´s no tenía la más mínima idea de lo que era ser futbolista, me gustaba el fútbol, nada más. Pero de gustar el fútbol a ser profesional y el camino enorme que hice lo tuve que aprender todo eso», comenzó el Bati frente a más de 150 personas. Y lanzó una llamativa declaración: «Me involucré y me fueron saliendo las cosas, superé un montón de dificultades. Aunque no puedo decir que en algún momento me sacrifiqué pero puedo decir que aprendí mucho desde los momentos difíciles».

Gabriel Batistuta durante el evento realizado en Neuquén. Foto: Matías Subat.

Los comienzos de Batistuta en el fútbol

Sobre sus comienzos, el histórico goleador aseguró que «todavía estoy shockeado, ahora volví al lugar donde nací que es al norte de Santa Fe (Reconquista) y lo que fue terrible es que siempre fui un pibe de campo y tímido por naturaleza. Entonces no tenía mucho contacto con la gente, con nada. La primera vez que descubrí que había más de una línea de colectivo fue cuando llegué a Rosario, pero eso fue a los 18 años. Yo no quería, le tenía miedo a lo nuevo y aparte jugar al fútbol no era mi interés original, el mío era construirme una casa, tener un autito pensar y todo eso, pero pensaba hacerlo estudiando y de repente apareció todo el fútbol, ni yo sé cómo».

Con respecto a su rol dentro del campo de juego, el exdelantero planteó que «a mí me convirtieron en líder, yo nunca tuve la intención de ser un líder, yo jugaba para mí, tenía esa cabeza y quería eso de verdad. Nunca pensé en ser líder pero me di cuenta que me respetaban los compañeros y eso lo puedo decir ahora que me puse a mirar para atrás. Digo porqué tanto respeto, porque me querían tanto porque cuando hablabas me escuchaban y seguían. La conclusión de mí es porque creían de verdad en lo que estaba haciendo y en el camino fui creíble. Para ganar el domingo hay que entregar y yo entrenaba entregando más que los otros».

El orgullo de vestir la camiseta de la Selección Argentina

Al opinar sobre su paso por la Albiceleste, Batistuta aseguró que lo hacían con orgullo. «El italiano juega porque en la Selección le van a pagar, nosotros nos moríamos por venir acá, nunca cobramos un peso«, aseguró. Y reveló cómo era la travesía que realizaba cada vez que le tocaba volver al país para vestir la camiseta del combinado nacional: «Veníamos por placer, yo jugaba en la Fiorentina, pero los aviones salían de Roma, a 300 kilómetros. Terminaba el partido, tomaba un auto a la capital, hasta el aeropuerto, después toda la noche en avión. Íbamos a Ezeiza, entrenábamos un poco y si teníamos suerte jugábamos en Argentina. Si no, era viajar otra vez. Salir para Venezuela, Perú, volver a Buenos Aires, viajar de vuelta a Europa y jugar otra vez. No era fácil, pero lo disfrutábamos por la camiseta que representábamos«.

Gabriel Batistuta en Neuquén. Foto: Matías Subat.

Marcelo Bielsa, el técnico que marcó a Gabriel Batistuta

Ante la consulta del entrenador que más lo marcó en su carrera, Batistuta no dudó: «Tuve uno que me marcó y todo me pasó desde ese día que llegué a Rosario. Ahí me dijeron que Bielsa iba a ser el entrenador. Yo no llamo loco, todo el mundo le dice loco por su manera de trabajar pero en ese momento trabajaba más todavía porque él también estaba persiguiendo su sueño, el de ser técnico de la primera. Él quería ser técnico de la Selección ya en esa época».

Y reveló que «nos puso en la cabeza esta manera de trabajar, no solo a mí, a todo el grupo que estábamos con él. Me enseñó que tenía que hacer dieta porque yo estaba gordito, todavía me dice gordo, me enseñó que debía que entrenar todos los días porque la primera semana que fui, un día llovió y no fui a entrenar, él me dijo que quería esto que cuando los otros entrenaran, tenía que hacerlo, si los otros lo hacen vos hacelo más y este tipo de cosas. Pero lo que más me enseñó fue la disciplina y que las cosas que hay que hacer hay que hacerlas«.

Con esa forma de pensar, el Bati planteó que «hoy en día no sé estar tranquilo, si estoy tranquilo es porque algo pasa».

El motivo de la visita de Batistuta a Neuquén

Durante el evento, el delantero fue consultado por el legado que dejó en el fútbol y rápidamente señaló que «a mí esto me encanta de conversar, yo no estoy acá ni en ningún momento se me pasó por la cabeza que estoy enseñando, yo estoy viviendo en Reconquista y ustedes se acordaron de mí, pero no estoy enseñando nada, simplemente estoy contando lo que viví, los problemas que superé y como lo hice y nada más. Me alegra si puedo alentar con esto, me gusta que me vean como un tipo común que se puso en modo estudiante y siempre quise aprender, por eso es difícil cuando me preguntan de un técnico y digo Bielsa sin dudarlo, pero después tuve 20 técnicos y de todos aprendí«.

La crítica de Batistuta a los jugadores actuales: «Me enoja mucho eso»

Por otra parte, el exdelantero opinó sobre los jugadores de la actualidad y sorprendió al revelar su postura frente a la actitud en los clásico. Yo escucho que dicen «‘Dimos el 100%’, pero cómo diste el ese porcentaje cuando jugas el clásico, ¿qué hiciste los otros partidos?, entonces para quién jugaste o para quién estás jugando, para vos o para la gente. Me enoja mucho eso, porque uno tiene que jugar para uno. Escucho que dicen ‘yo juego para vos’ y si yo juego para vos, si pierdo me va a doler pero no tanto, ahora si yo lo hago para mí, me va a doler de verdad y eso me va a llevar a buscar la solución, porque me duele en carne propia. Entonces yo me enojo mucho con los pibes que después de un clásico ganado dicen ‘dimos un poco de más’. Cómo puede ser, vos tenes que dar un poco más siempre, eso es lo que te tiene que mover».

Gabriel Batistuta habló ante una multitud en Neuquén. Foto: Matías Subat.

El cruce entre Batistuta y Passarrella: el detrás de su llegada a Boca

Antes de finalizar, Batistuta se refirió al cortocircuito que tuvo con Daniel Passarella durante su paso en River. El goleador carecía de oportunidades por una decisión del entrenador y ahora reveló detalles del cruce que tuvo para pedirle su salida.

«Me di cuenta que el tipo no me quería, probé en todas las maneras posibles, de hecho cuando fui a Boca exploté porque estaba recontra bien entrenado. Fue una ventaja que tuve tratando de convencer a Passarella, que nunca lo iba a convencer, el tipo no me quería, entonces me pedía cosas que yo no podía más. Así que me reuní con él y le dije que necesitaba irme, pero me respondió que me quería en su equipo. Cómo va a quererme si no jugaba, así que le dije que me iba a ir. Yo tenía 20 años y estaba loco. Necesitaba irme porque quería vivir del fútbol y si estaba un año sin jugar, se me iban las posibilidades, así se dio mi llegada a Boca«, confesó el exjugador de la Selección Argentina.