Gallardo cambia más de medio equipo en River para enfrentar a Lanús por el Torneo Clausura

River selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores el jueves pasado luego de una definición infartante en la tanda de penales. Pero ahora, Marcelo Gallardo ya cambió el chip del equipo que enfrentará esta noche a Lanús y habría varios cambios en el once titular.

En una semana crucial, el Muñeco dispondrá algunas variantes para chocar con el Granate ya que este jueves también tendrá acción: enfrentará a Unión por los octavos de final de la Copa Argentina.

Con pocos días para preparar el duelo de esta noche, Gallardo decidió preserva a algunos jugadores tras el gran desgaste físico en el triunfo ante Libertad por penales, en el que disputó todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Giuliano Galoppo.

Enzo Pérez, Marcos Acuña e Ignacio Fernández, los tres jugadores de campo más veteranos, sumados a Paulo Díaz, que tuvo que salir en el entretiempo por un traumatismo en uno de sus tobillos, se quedaron afuera del once para el partido de hoy. En su lugar ingresarían Kevin Castaño, Milton Casco, Matías Galarza y Lautaro Rivero.

Además, también podrían tener su descanso Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta. En caso de que esto ocurra, Sebastián Boselli podría ingresar como lateral derecho, ya que Fabricio Bustos está lesionado, y Juan Portillo entrenaría como primer marcador central.

Con respecto al ataque, la idea es que Juanfer Quintero vuelva a ser titular, luego de salir ante Libertad por la roja a Galoppo. También pelea por volver a la titularidad Santiago Lencina, quien podría ingresar ante una rotación tan profunda.

En la delantera reaparecería Maximiliano Salas, que viene de superar su lesión. Arrancaría en el banco de suplentes, ya que la dupla titular estaría conformada por Facundo Colidio y Sebastián Driussi o Miguel Borja.

La probable formación de River contra Lanús, por el Torneo Clausura

Franco Armani; Gonzalo Montiel o Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Matías Galarza o Santiago Lencina, Facundo Colidio, Miguel Borja o Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Los datos de Lanús ante River, por el Torneo Clausura