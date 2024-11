De la Cruz contó por qué se fue de River: «Ya no estaba cómodo dentro del club»

Aunque Nicolás De la Cruz se fue de River a principios de este año, hoy dio más detalles de los motivos por los que salió del club para seguir su carrera en el Flamengo de Brasil.

«Luego de nuestra eliminación de Libertadores con Inter vinieron una serie de circunstancias que no voy a entrar en detalle. No me hicieron sentir cómodo y ya no estaba cómo dentro del club, entonces obviamente no hay ningún jugador por encima de ninguna institución y la decisión fue salir», aseguró el volante uruguayo.

Aunque no lo aclaró, De la Cruz hizo referencia al conflicto del plantel con Martín Demichelis luego de las declaraciones en off que hizo ante un grupo de periodistas que tomaron estado público. Un episodio que también forzó la partida de Enzo Pérez a Estudiantes.

"YA NO ESTABA CÓMODO DENTRO DEL CLUB", Nico De La Cruz habló sobre su salida de River.





De la Cruz descartó una vuelta rápida a River

Además, el mediocampista de 27 años afirmó que aún no piensa en regresar a River. «Simplemente fue más algo de la prensa que lo que realmente iba a suceder. En ningún momento se me pasó por la cabeza ahora volver al club».

«Estoy viviendo una etapa nueva, donde para mí era querer demostrar si estaba a la altura de un fútbol muy exigente como el fútbol brasilero, en un gran club como Flamengo. Se dijeron muchas cosas. Tenía amigos que me escribían, si iba si volvía. Pero la gente cercana a mí sabía que no era el momento», agregó.

"EN NINGÚN MOMENTO SE ME PASÓ POR LA CABEZA AHORA VOLVER AL CLUB"



🗣️ Nico De La Cruz sobre un posible regreso a River





Después de 6 años y medio en el Millonario, De la Cruz se fue a Flamengo en enero a cambio de 8 millones de dólares por el 50% del pase. En River ganó 10 títulos y en Brasil ya lleva 2.

«En algún momento, quizás, los caminos se vuelvan a cruzar. Hoy no es el momento, estoy muy bien acá en el club. Tengo un contrato por cuatro temporadas más», concluyó.