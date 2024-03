De Rossi brindó su apoyo a Daniel Osvaldo: «No lo sabía todo, pero siempre estoy para él»

El entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, se refirió al delicado momento que atraviesa su ex compañero de Daniel Osvaldo, quien conmocionó al mundo del fútbol con un video en el que reveló que sufre depresión y luchas contras las adicciones, y le brindó su apoyo.

«Hablamos hace dos días después del partido contra Fiorentina. Tengo una relación tan íntima que preferiría no expresar nada aunque no sabía nada, o mejor dicho, no sabía todo«, reveló De Rossi.

El mensaje de apoyo de De Rossi a Daniel Osvaldo

«Hablaré con Dani (Osvaldo), porque realmente es mi hermano. Por mi parte, sabe que siempre estoy aquí para él, como cuando éramos compañeros. Como fue para mí cuando estaba en Argentina y como será ahora. Si lo necesita lo tendrá», expresó el entrenador italiano en apoyo al ex delantero argentino.

Daniele De Rossi habló de Daniel Osvaldo en medio de la conferencia de prensa de la Roma. pic.twitter.com/WgaeNvzWfw — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) March 15, 2024

La amistad entre De Rossi y Osvaldo se forjó dentro del campo de juego, ya que juntos compartieron concentraciones, entrenamientos y viajes en sus pasos por la Roma y la selección de Italia.

Además, el argentino fue una suerte de promotor para el arribo del italiano a Boca en 2019 junto con las tratativas formales que llevó adelante el director deportivo Nicolás Burdisso.