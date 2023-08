Del estadio Azteca a la actualidad: El avance del fútbol femenino en el Alto Valle

Argentina derrotó 4-1 a Inglaterra en el Mundial no oficial de México en 1971.

En el marco del Día de la Futbolista Argentina, fecha en la que se conmemora la victoria del seleccionado argentino sobre Inglaterra por 4-1 en el Mundial femenino de fútbol de México en 1971, tres entradoras de la Liga Confluencia analizaron el avance de la disciplina en el Alto Valle.



Ese año, un grupo de 17 mujeres viajó a México para disputar un Mundial de fútbol, que por entonces no era oficial. En el estadio Azteca, 15 años antes del gol de Diego Maradona a los ingleses, Elva Selva se convirtió en la primera mujer argentina en marcarle al equipo del Reino Unido.

A partir de la sanción de la Ley que establece al 21 de agosto como el Día de la Futbolista Argentina y la semiprofesionalización del fútbol con la creación de una liga, la disciplina y la ilusión de dedicarse a jugar de manera profesional no ha parado de crecer.

En la región del Alto Valle, cientos de niñas, adolescentes y mujeres participan de forma activa en clubes que apuestan por al crecimiento de la disciplina como es el caso de Deportivo Roca, Círculo Italiano y San Martín de Cipolletti.

En diálogo con RÍO NEGRO, Valeria Cotelo, la exjugadora de Boca y la Selección Argentina y coordinadora el fútbol femenino en Deportivo Roca, analizó la situación de la disciplina en el club y en la Liga Confluencia.

Si bien hubo avances en la disciplina y tiene visibilidad porque hay más escuelitas o clubes que trabajan en la rama, Cotelo aseguró que “aún sigue costando”.

“Lamentablemente todavía siguen teniendo prioridad los varones y no se organiza algo de manera equitativa como para que las nenas también tengan su momento de disfrutar y poder utilizar los espacios” Valeria Cotelo, coordinadora del femenino en Deportivo Roca

Maite Loaiza, entrenadora en Círculo Italiano, contó que el club trabaja hace tres años con niñas, adolescentes y la participación de las categorías mayores en la Confluencia es un logro, pero lo que “desde afuera parecen pasos agigantados, en realidad son de hormiga”.

“Quienes trabajamos, tratamos de estar en contacto para ver que podemos solucionar desde nuestro lugar, o desde donde podemos aportar a las decisiones en la Liga, pero es complicado porque, en pocas palabras, se lleva mucha la atención el fútbol masculino” Maite Loaiza, entrenadora en Círculo Italiano

Maite Loaiza, entrenadora de Círculo Italiano. Foto: Marianne Schöeder.

Valeria Grondona, entrenadora en San Martín de Cipolletti, comentó que a nivel institucional actualmente están trabajando en un proyecto para incorporar categorías formativas.

“Hacemos foco en lo que tenemos, en ir mejorando de a poco. El club apoya desde donde puede y la idea es que sea un proyecto a futuro independientemente de quién esté al frente” Valeria Grondona, entrenadora de San Martín de Cipolletti

Valeria Grondona se desempeña como entrenadora en San Martín de Cipolletti.

La actualidad de la Liga Deportiva Confluencia

A cuatro años del inicio de la Liga Deportiva Confluencia, las técnicas coincidieron en que, si bien la inclusión de la disciplina en el torneo liguero fue un paso importante en la región, aún se debe trabajar para que se garanticen condiciones reales que apunten a una mejora en la calidad.

En este sentido, Cotelo aseguró que ahora lo que estaría faltando es “buscar un poco más de calidad en el trabajo, de organización, de proyectar una liga, porque ahora solamente se hace y no se piensa a futuro, de ver si realmente es justo que equipos que tienen fútbol femenino y quieren participar no puedan hacerlo porque no tienen masculino”.

Por su parte, Loaiza indicó que tras la obtención de la Copa de Plata en la categoría mayor y la de Oro en tercera, las jugadoras “están muy entusiasmadas” y celebró que la categoría Sub13 por ahí pueda participar en un horario antes de los partidos las categorías más grandes para que empiecen a tener rodaje.

Pese a que lo catalogó como una buena noticia, la entrenadora enfatizó en que “hay que seguir luchando” para que el fútbol femenino tenga el salto de calidad que se necesita para potenciar a las niñas y adolescentes en la rama femenina del fútbol.

Un pedido que todavía no es atendido

Desde el inicio del torneo femenino, los encuentros siempre se disputan en el turno mañana. Varias veces se pidieron horarios rotativos, pero no hubo cambios. Por eso Cotelo aseguró que se debería repensar la organización para que, en época invernal, no programen un partido para las 9.

“A veces parece que no hay otra opción, pero da la sensación de que no se sientan a pensar que podría ser rotativo, que un invierno los varones jueguen a la mañana y otro invierno las mujeres», tiró como ejemplo.

Un Mundial femenino que podría marcar un nuevo rumbo

Tras la eliminación de la Selección Argentina en el Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda 2023, el llamado de atención de jugadoras referentes como Estefanía Banini y Mariana Larroquette para que las instituciones incluyan un trabajo desde las categorías formativas resonó en todo el país.

“Hay que seguir luchando. Esperemos que lo que hicimos en estos tres partidos sirva para Argentina y que no quede acá. Hay que trabajar desde las Inferiores para que nuestras bases sean fuertes”, reclamó Larroquette.

Loaiza indicó que el Mundial podría ser bisagra para todo el fútbol femenino, por el alcance y difusión que tuvo a diferencia de otros. “Entiendo que se vio más que nunca, más que cualquier otro y más allá de que se haya televisado, lo vieron muchas personas. Conocer a las jugadoras por su nombre, conocer las luchas de todas las jugadoras de la selección es algo increíble”, destacó.

Cotelo indicó que en cada Mundial (no oficial y oficial) que participó Argentina (2003, 2007, 2011, 2019), se espera que se tomen decisiones que beneficien a la disciplina, pero los que trabajan en el fútbol femenino hace años saben que “no es magia”.

“Con este Mundial también las esperanzas se renuevan, pero la realidad marca que todo va muy lento y se necesita de personas apasionadas por el fútbol. Que sigan trabajando, sigan creyendo que se merecen un lugar y que sigan peleando, peleando, luchando por ese espacio”, concluyó Valeria