Deportivo Madryn – Gimnasia de Mendoza juegan la final por el ascenso a Primera

Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este sábado en la gran final por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino, luego de terminar en lo más alto de sus zonas de la Primera Nacional.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, donde suele hacer de local Platense, con transmisión de TyC Sports y arbitraje de Nicolás Ramírez. La novedad para la categoría es que jugará con VAR.

Deportivo Madryn, que es dirigido por Leandro Gracián, terminó en la primera posición de la Zona A con 60 puntos, cinco más que su escolta, que fue Atlanta. Se aseguró el pase a la final una fecha antes.

Gimnasia de Mendoza, con Ariel Broggi como DT, sumó 63 puntos y logró el boleto en la última jornada al quedar por encima de Estudiantes de Río Cuarto.

La particularidad, justo en la semana de la muerte de Miguel Ángel Russo, es que Gracián y Broggi compartieron plantel en el Vélez campeón de 2005 que dirigía el fallecido DT.

Gimnasia jugó 9 temporadas en los viejos torneos nacionales pero nunca llegó a primera en la configuración actual. Si asciende, será el tercer club mendocino en la elite junto a Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Para Deportivo Madryn sería algo inédito ya que siempre jugó en las categorías de ascenso y tuvo menos temporadas en la B en comparación a Guillermo Brown. Hasta 2021 jugó el Federal A y logró el ascenso con un gol del neuquino Sebastián Jeldres.

El ganador de este partido conseguirá el tan ansiado ascenso a la Primera División, mientras que el derrotado seguirá con chances de subir de categoría, pero tendrá que disputar la segunda ronda del Reducido.