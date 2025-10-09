Incidentes en la cancha de Cipolletti: los imputados deberán pagar una multa y hacer tareas comunitarias

Son 19 los imputados por los incidentes en La Visera de Cemento. (Foto: Matías Subat)

La causa por los incidentes en La Visera de Cemento sigue su curso y sumó dos nuevos imputados. Los hechos de violencia ocurrieron el 31 de agosto luego del partido entre Cipolletti y Bolívar por el Federal A.

El Ministerio Público Fiscal informó que la cifra de imputados ascendió a 19. Los dos más recientes habían llegado tarde a la primera audiencia de formulación de cargos, el 1 de octubre.

Están imputados por delitos de intimidación pública en concurso real con atentado contra la autoridad y daños, previstos en los artículos 211, 238 incisos 1°, 2° y 4°, 183, 55 y 45 del Código Penal.

La Defensa Pública presentó la solicitud de acceder al beneficio de suspensión de juicio a prueba dado que ninguno registra antecedentes penales.

Se acordó entre las partes que los imputados deberán fijar domicilio y presentarse a firmar Oficina Judicial de Cipolletti cada tres meses. No se podrán ver involucrados en ningún hecho delictivo.

Reparación económica y tareas comunitarias

También se resolvió que paguen una reparación económica a los cinco vecinos que sufrieron daños en sus vehículos y al Club Cipolletti. El total que deberán abonar asciende a $2.650.000. De esa cifra, se desprenderán $500.000 para el club. Dos de los damnificados ofrecieron donar su monto a la institución.

A su vez, deberán cumplir con tareas comunitarias en la sede del club por un total de 50 horas, acreditadas por planilla. Todos los involucrados aceptaron las condiciones del acuerdo y el juez dictaminó la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año.

El club aplicó el derecho de admisión para los hinchas que participaron de los hechos violentos en el último partido como local ante Olimpo. Para el de este sábado contra Kimberley, no habrá restricciones dado el avance de la causa judicial.