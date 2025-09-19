Deportivo Rincón abre los cuartos de final del Federal A contra Sportivo Belgrano

Después de cumplir los dos objetivos primordiales que tenía en la segunda fase del Federal A, Deportivo Rincón abre los cuartos de final rumbo al primer ascenso al recibir a Sportivo Belgrano de San Francisco.

El León será local este sábado desde las 15 horas con el arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti. El partido se iba a jugar el domingo pero se adelantó por el pronóstico de fuertes ráfagas de viento.

El equipo neuquino logró un premio doble al vencer a Costa Brava el fin de semana pasado. Además de clasificar a los cuartos, sacó boleto para la Copa Argentina 2026. Será su segunda participación luego de la edición 2018 donde cayó con Newell’s en 32avos.

En esta llave, la ventaja deportiva es para Sportivo Belgrano que fue primero en su grupo. De esta manera, Rincón deberá ganar el global para avanzar a semifinales. Por esta razón, en la ida solo le sirve un triunfo para no tener que ir a ganar obligadamente a San Francisco.

Los cordobeses llevan 12 triunfos, 7 empates y 7 derrotas en todo el campeonato. El León ganó 11, empató 7 y perdió 11. Si el equipo neuquino no logra avanzar en esta fase, jugará los playoffs por el segundo ascenso que comienzan en octubre.

Los otros tres partidos de ida de cuartos de final serán el domingo. Gimnasia de Chivilcoy recibirá a Argentino de Monte Maíz, San Martín de Formosa será local de Bolívar y Olimpo se enfrentará con Atlético Rafaela en Bahía Blanca.