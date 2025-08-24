Deportivo Rincón aplastó a Kimberley y se metió en la zona de clasificación del Federal A

Este domingo, Deportivo Rincón recibió a Kimberley por la sexta fecha del Federal A, en lo que fue el debut de Pablo Castro como entrenador interino. El León sorprendió con una goleada por 3-1 ante el elenco de Mar de Plata y se ilusiona con la clasificación a falta de tres fechas.

En los primeros minutos, el León neuquino intentó dominar la pelota pero el elenco marplatense tuvo dos chances claras de contragolpe, aunque el Oso Sánchez respondió con jerarquía para evitar la caída de su arco.

A los 26 minutos, Rincón se perdió una oportunidad clarísima. Luego de un disparo de Lezcano, el viento le jugó una mala a Ávila que no llegó a empujarla para romper el cero y terminó rechazándola debajo del arco.

Pero más tarde llegó el primer festejo. Sebastián Jeldres ingresó al área y luego de disparar, la pelota dio en la mano de un defensor y Cristian Rubiano sancionó penal. A los 33 minutos, Facundo Miguel se hizo cargo de la pena máxima y con un tiro esquinado a la izquierda venció a Casas para poner el 1-0 a favor de Rincón.

A los 43 minutos, Jeldres tuvo una chance clarísima para ampliar la diferencia pero el goleador no pudo. Luego de un remate de Lezcano, el arquero dejó un rebote que fue encontrado por el delantero pero por el viento no pudo acertarle al arco.

En el comienzo del complemento, Chacón amplió la diferencia para Rincón a los dos minutos. El defensor ganó en el área tras un córner en el primer palo y con un cabezazo letal venció a Casas para sellar el segundo tanto del León.

A los 30 del complemento, Rincón estiró la diferencia mediante Facundo Miguel. Luego de que Jeldres quede mano a mano frente a Casas, el delantero no pudo vencer al arquero y el rebote le quedó al 10 para sellar la goleada del local.

En el cierre del encuentro, el León tuvo otra chance para ampliar el resultado pero el tiro de Riquelme dio en el palo y salvó a Kimberley que de contragolpe logró descontar mediante Bruno Di Bello a los 43 minutos.

De esta manera, el conjunto neuquino se trepó a la cuarta posición con ocho unidades y estaría clasificándose a la próxima fase. En la siguiente jornada tendrá fecha libre, mientras que en su vuelta a la acción visitará a Olimpo en Bahía Blanca.

La formación de Deportivo Rincón ante Kimberley por el Federal A

Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Federico Moreno, Ezequiel Ávila; Agustín Lezcano, Federico Moreno, Facundo Miguel, Sebastián Jeldres; Daniel Carrasco, Ramón Villalba. DT Pablo Castro.

El once de Kimberley ante Deportivo Rincón por el Federal A

Tomás Casas; Bruno Di Bello, Tomás Loscalso, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Jonathan Zárate, Facundo Rojas, Mauricio Miori, Leonardo Verón; Ever Ullúa, Ezequiel Cérica. DT Mariano Mignini.