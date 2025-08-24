En vivo: Cipolletti empata con Costa Brava de General Pico por el Federal A

Cipolletti empata 0 a 0 ante Costa Brava en General Pico en un partido clave en sus intenciones de seguir con chances de clasificar en la Zona Campeonato del Federal A.

Con el arbitraje del cordobés César Ceballo, el Albinegro necesita una victoria para acercarse o meterse en la zona de clasificación. El empate lo dejaría con poco margen y la derrota lo complicaría seriamente.

Cipo perdió sus dos partidos como visitante en esta instancia ante Argentino de Monte Maíz y Deportivo Rincón. Como local le ganó a Kimberley y en la última empató sin goles con Villa Mitre.

Para este encuentro, el Chango Cravero hizo dos cambios. Salieron Leandro Vella y Nicolás Parodi para que ingresen Yair Marín y Andrés Almirón.

El once albinegro es con: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Jeremías Langa, Yair Marín, Gustavo Mbombaj; Andrés Almirón, Agustín Stancato, Lucas Mellado, Gonzalo Lucero; Matías Páez y Cristian Ibarra.

Costa Brava salió con: Luciano Silva; Santiago Arellano, Pablo Agüero, Joaquín Garoni, Nicolás Pacheco; Agustín Alles, Maximiliano Lara, Ariel López, Santiago Rivas; Joaquín Vivani y Jerónimo Gutiérrez.