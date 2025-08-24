La única duda de Miguel Russo en Boca para recibir a Banfield en la Bombonera

Esta tarde, Boca recibirá a Banfield en La Bombonera luego del triunfazo que consiguió en Mendoza ante Independiente Rivadavia, en el que cortó la racha de doce partidos sin victorias. Ahora, Miguel Russo prepara la formación para el choque ante el Taladro, que se jugará hoy a las 18.15.

En busca de consolidar el buen momento, el entrenador intentará mantener la misma alineación que logró los tres puntos ante la Lepra mendocina. Con un clásico esquema 4-4-2, Russo buscará darle continuidad al equipo titular en un partido clave para ganar confianza.

En defensa la situación está clara. Agustín Marchesín será el arquero, mientras que la línea de cuatro defensores tendrá a Lautaro Di Lollo junto a Marco Pellegrino en la zaga central, por los laterales estará Juan Barinaga y Lautaro Blanco.

Mientras que en el medio hay una incógnita. La dupla de contención tendrá a Rodrigo Battaglia y Leandro Paredes. En el carril derecho estará Brian Aguirre, pero en la izquierda no está todo definido. Por el bajo rendmiento de Carlos Palacios y el positivo ingreso de Alan Velasco, existe la chance de que el ex Independiente se gane un lugar en el once inicial.

En el ataque, Russo seguirá confiando en la delantera uruguaya. Pese a que no han marcado goles en lo que va del torneo, Miguel Merentiel y Edinson Cavani continuarán desde el arranque.

La formación de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Los datos de Boca vs. Banfield, por el Torneo Clausura