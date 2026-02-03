Deportivo Rincón arrancó su pretemporada en Cipolletti de cara al Federal A y la Copa Argentina

Deportivo Rincón comenzó su pretemporada para el Federal A 2026 y la Copa Argentina. Lo hizo en Cipolletti y con varios refuerzos en su plantel.

El León entrenó en el complejo Don Pedro y también hará parte de sus trabajos en el predio Los Duendes en Ferri. La intención es disputar algunos amistosos antes del debut oficial.

Con Pablo Castro ratificado en el cargo de entrenador, el equipo neuquino incorporó 11 refuerzos y aseguró la continuidad de varios jugadores del año pasado.

Los que llegaron fueron los defensores: Matías Carrera, Rodrigo Herrera, Juan Albertinazzi; los volantes Rodrigo Montes, Axel Oyola e Ignacio Achetoni; los extremos Alexis Valencia y Jair Blanco y los delanteros Jorge Rossi, Cristian Cangá y Matías Domínguez.

Una de las novedades es que el delantero Ricardo Dichiara, que había arreglado su incorporación desde Cipolletti, finalmente no alcanzó un acuerdo y no será refuerzo. Los dirigentes analizan otras opciones en ese puesto.

Del torneo pasado siguen: Jonathan Criado, Facundo Miguel, Hety Rueda, Fernando Inda, Nicolás Di Bello, Alejandro Sánchez, Jonathan Chacón, Edgardo Díaz, Ezequiel Ávila y Daniel Carrasco.

El Federal A aún no tiene fecha confirmada para su inicio y se estima que será a mediados de marzo, un mes después de las finales que definan los ascensos en el Regional Amateur.

Rincón enfrentará a San Lorenzo por los 32avos de la Copa Argentina el viernes 20 de marzo con sede y horario a definir. Si el Federal A empieza ese fin de semana, postergará su primer partido.

Para este año, el León volverá a hacer de local en el camping Elías Moisés Gómez con una nuevo césped sintético para el campo de juego. Las dos temporadas anteriores jugó en el predio de la Ciudad Deportiva.