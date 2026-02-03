Cipolletti empieza su pretemporada para el Federal A 2026 con siete refuerzos

Este miércoles al mediodía en La Visera de Cemento, Cipolletti comenzará con su pretemporada para el Federal A 2026 con varias caras nuevas y algunos que continúan del año pasado.

El Albinegro incorporó a siete refuerzos. El último en llegar fue el defensor Juan Cruz Huichulef con pasado en Sol de Mayo, Tristán Suárez, Fénix, Talleres de Perico, Ben Hur y Central Norte, donde logró el ascenso a la Primera Nacional en 2024.

Anteriormente, se incorporaron el defensor Víctor Manchafico, los volantes Marcos Pérez, Maximiliano López y Fernando Pettineroli y los delanteros Sebastián Jeldres y Nicolás Peralta.

El que está al caer es Ulises Romero, que ya tuvo una etapa en el club. Jugó el Federal A 2025 en Sol de Mayo y viene de vestir la camiseta de Atlético Regina en el Regional Amateur.

Además, Cipo confirmó la renovación de Gonzalo Lucero. El que ya había renovado es el arquero Facundo Crespo junto al entrenador Daniel «Chango» Cravero.

Otros que siguen del torneo anterior son Alex Verón, Yago Piro, Andrés Almirón, Andrés Domínguez, Sergio Ranquehue, Federico Acevedo, Enzo Vallejos.

Nehuén García y Lucas Mellado están a préstamo en La Amistad y regresarían cuando terminen su participación en el Regional Amateur. Lo mismo corre para Nicolás Trejo que lo está jugando en Juventud Unida de Gualeguaychú.

Las bajas confirmadas son: Agustín Stancato (Olimpo), Cristian Ibarra (Olimpo), Matías Páez (Villa Mitre), Jeremías Langa (Gimnasia), Gustavo Mbombaj (Boca Unidos), Ricardo Dichiara (Deportivo Rincón) y Leandro Vella (por definir).