Deportivo Rincón no pudo con 9 de Julio de Rafaela y quedó afuera en el Federal A

Deportivo Rincón quedó afuera del Federal A contra 9 de Julio de Rafaela.

Deportivo Rincón lo buscó todo el partido pero no logró convertir el gol que necesitaba y quedó afuera contra 9 de Julio de Rafaela en el Federal A.

Después de perder 2 a 1 la ida como visitante, empató 0 a 0 como local. Como tenía la ventaja deportiva a favor solo le faltó un gol para igualar el global y clasificar.

El León salió a buscarlo y tuvo un par de llegadas en el arranque. El arquero le tapó un anticipo en un córner a Federico Moreno y Ezequiel Ávila probó sin suerte desde afuera.

El partido se emparejó con el correr de los minutos y 9 de Julio también pudo generar ocasiones sin destino de gol. Para el complemento, Pablo Castro mandó a la cancha a Facundo Miguel.

Rincón marcó las condiciones en el segundo tiempo. Fernando Pettineroli tuvo dos claras y la mejor fue un remate que pegó en el travesaño, en la línea y salió.

El León lo intentó hasta el final pero su rival se cerró bien y no le dio oportunidades. Más allá de la bronca por no poder clasificar a cuartos, Rincón completó una buena temporada en la que también clasificó a la Copa Argentina 2026.

Formaciones

Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Carlos Esteves, Ezequiel Ávila; Rodrigo Galdame, Federico Moreno, Fernando Petinerolli, Héctor Rueda; Fernando Inda y Sebastián Jeldres.

9 de Julio: Franco Fragueda; Maximiliano Martínez, Facundo Centurión, Jerónimo Almada, Sebastián Acuña; Alex Salcedo, Nicolás Delsole, Braian Peralta, Maximiliano Ibáñez; Tobías Macíes y Enzo Abondetto.