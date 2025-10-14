Deportivo Roca y Argentinos del Norte juegan el clásico por el Regional Amateur: horario y entradas

Deportivo Roca y Argentinos del Norte se enfrentan en el debut por el Regional Amateur. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

El próximo domingo 19 de octubre, Deportivo Roca y Argentinos del Norte se enfrentarán en el clásico que dará inicio a un nuevo Regional Amateur.

El partido en el Luis Maiolino será a las 18 horas. Por disposición del Consejo Federal solo se jugará con público local a diferencia del último clásico por Liga Confluencia que tuvo las dos hinchadas.

Los dos roquenses comparten grupo con La Amistad y Pillmatún que se enfrentarán a las 17 horas en cancha de La Amistad. Este miércoles se conocerá quiénes serán los árbitros.

El Naranja confirmó que las plateas costarán 15 mil pesos para caballeros y 10 mil en el caso de damas, jubiliados y menores. Las populares valdrán 10 mil y 6 mil, respectivamente.

En las últimas horas, Roca confirmó el regreso de Enzo Vallejos que viene de jugar el Federal A en Cipolletti. Otro que volvió es Diego Guevara, procedente de Cimac.

También se sumaron el delantero colombiano Luis Felipe de la Cruz Miranda, el defensor Martín Priotti y el arquero Gabriel Maglier. Argentinos anunció al delantero ex Roca Carin Najul y el defensor Federico Fagotti.