Villa Unión de Choele Choel, el club que compite por un premio millonario de la Fundación River

El Club Deportivo Villa Unión de Choele Choel es uno de los tres finalistas al premio que entregan la Fundación River y Adidas, en su séptima edición.

La votación es online y otorgará al ganador un premio de $10.000.000 para una reforma o

construcción edilicia. El plazo para votar concluye el jueves 16 de octubre al mediodía. El segundo recibirá $3.000.000 y el tercero $2.000.000.

Al quedar entre los tres seleccionados, el club rionegrino ya se aseguró el «acompañamiento integral de Fundación River Plate y adidas durante el periodo de un año».

Eso comprende «talleres y capacitaciones para el fortalecimiento institucional del club, además de recibir apoyo en el armado de una propuesta integral en valores a implementar durante el año siguiente», destacaron desde la Fundación River.

Para la selección de los tres finalistas, el jurado estuvo compuesto por Jorge Brito, presidente de River; Pablo Lamo, presidente de adidas Argentina; Carine Nkoue, secretaria general de UEFA Foundation for Children; Leonardo Ponzio, secretario técnico de River; Jorgelina Pesce, vicepresidente del Club La Adela (3er puesto Premio 2024) y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica en CAF.

«En una tierra donde antes no había nada más que piedras y tierra, las familias y dirigentes del

club fueron levantando con esfuerzo sus instalaciones. La actual presidenta, junto al entrenador

Fulvio y un gran equipo de personas, logró que el club se convierta en un espacio de contención

para sacar a los chicos de la calle y darles oportunidades. Este año inauguraron su cancha de

césped y sueñan con terminar de techar el tinglado, para seguir ofreciendo un lugar digno de

encuentro y desarrollo», destacaron sobre Villa Unión.

Los otros dos finalistas, además del club de Choele Choel, son el Club de Boxeo y deportes de contacto Combox de San Luis y Club Agrario La Federación de General Pinedo, Chaco.