Dibu Martínez mantuvo su arco en cero y Cuti Romero no jugó por lesión

Aston Villa, con los argentinos Dibu Martínez y Emiliano Buendía, goleó hoy como local a Brentford por 4 a 0 y salió de la zona del descenso, en uno de los cinco partidos que le dieron continuidad a la decimotercera fecha de la Premier League de fútbol de Inglaterra, que lidera Arsenal.

La goleada de Aston Villa se produjo en el estadio Villa Park, en la ciudad de Birmingham, y los tantos del vencedor fueron marcados por el Jamaiquino Leon Bailey (2′), y los ingleses Danny Ings (7′ y 14′), en dos ocasiones y el segundo de tiro penal, y Ollie Watkins (59′).

Por otra parte, Cristian «Cuti» Romero, integrante del seleccionado nacional que conduce Lionel Scaloni, fue desafectado del plantel del Tottenham previo al partido que perdió como local ante Newcastle por 2 a 1, por una leve lesión muscular que lo tendrá fuera de las canchas por unos días.

La dolencia de Romero encendió la alarma de Scaloni, a sólo 30 días del comienzo del Mundial de Qatar, aunque según se informó desde el conjunto londinense, la lesión no revistería gravedad y se esperan los estudios pertinentes para determinar el grado de la misma.

Conte: "Romero in the last two or three games, he arrived every day half and half to decide if he play or doesn't play. I think in the past we have taken risk. The players gave their availability to play otherwise honestly if the player doesn't want to play, I don't force them.