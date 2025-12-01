El Chango Cravero y su renovación en Cipolletti: «Queremos superar lo de este año»

Desde que terminó su participación en el Federal A 2025, la gran prioridad para Cipolletti era asegurar la continuidad del Chango Cravero para el 2026.

Las charlas avanzaron rápido y el entrenador renovó para el próximo campeonato en los últimos días de noviembre. La dirigencia albinegra le ofreció la continuidad ni bien finalizó el torneo y el DT pidió un tiempo para responder.

«Cuando terminó el torneo yo hablé con Marcelo (Bastías) y el Tano (Mancini), les pedí unos días, por una cuestión personal, no de ellos. Ellos siempre estuvieron decididos a que yo siga y yo tenía ganas. Pero a veces la distancia pesa, uno ya está grande. Solo dudé por eso, los dirigentes se han portado 200 puntos conmigo, les agradezco que me hayan esperado«, relató Cravero en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

El técnico reveló que tuvo algunos sondeos pero no consideró otras opciones. «Siempre hay llamados, pero tenía las cosas claras, sabía que si no era de otra divisional iba a seguir en Cipolletti«, aseguró.

El Chango también reflexionó sobre la actualidad del fútbol argentino y del Federal A, que muchas veces conspira contra los ánimos de seguir en la profesión. «También dudas en seguir porque cada vez uno disfruta menos de esto. El fútbol es tan lindo y cada vez renegamos más, estamos grandes y nos afecta más», comentó.

De todas maneras, el DT apuesta por una mejora. «Creo que puede cambiar porque tiene que cambiar. Es un deporte apasionante pero a veces sabés antes de jugar que va a ser difícil el partido y las cosas no van a venir bien. Somos los campeones del mundo y a veces en los campeonatos locales pasan cosas que no se pueden creer. Ojalá se pueda corregir y que sea para el bien del fútbol y los hinchas que lo sufren más que nosotros», analizó.

Más allá de todo eso, Cravero ya está enfocado en lo que viene. «Estoy con ganas, me he tomado unos días y eso me vino muy bien. Queremos superar lo que hicimos en este campeonato«, afirmó.

A la hora de hacer un balance de la temporada 2025, el Chango repasó: «La primera etapa fue buenísima, después caímos en un pozo del que no pudimos salir. En el fútbol pasa que el equipo aparece en lo último del campeonato, acá apareció muy rápido y después de clasificar primeros nos caímos. Las pelotas que antes entraban no entraron más y nos hicieron goles fáciles. Nos pasó justo en el momento donde mejor tenés que estar. Hubo algunas cuestiones que le hicieron mal al grupo».

El objetivo para el año que viene será mantener todo lo que se pueda el plantel. «Ya lo venimos hablando después del último partido. Al otro día ya nos sentamos a conversar sobre el futuro. Yo di mi visión de los jugadores que me gustaría que sigan el año que viene«, expresó.

«Hace ya unos días que venimos hablando de jugadores, ya pasé una lista y vamos a empezar a buscar. Vamos a tratar de dejar lo máximo que se pueda del campeonato anterior, porque eso te da también una ventaja, tener una base de jugadores que ya dirigiste, que ya conocen lo que uno quiere», agregó.

