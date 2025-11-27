Cipolletti confirmó la renovación del Chango Cravero para el Federal A 2026

Después de una temporada 2025 de mayor a menor que le devolvió la ilusión a los hinchas, Cipolletti confirmó la renovación de Daniel Cravero como director técnico para el Federal A 2026.

La dirigencia del Albinegro y el entrenador mantuvieron charlas durante las últimas semanas. La voluntad de continuar con el proceso era de las dos partes y todo llegó a buen puerto.

El equipo del Chango hizo una primera ronda excepcional este año con 13 triunfos en 18 partidos. El sólido andar de Cipo despertó la ilusión de los hinchas que colmaron La Visera de Cemento como hacía años no pasaba.

El DT le pudo imprimir un sello ofensivo al Albinegro y no le tembló el pulso para darle lugar a juveniles y dejar en el banco a jugadores experimentados, si así lo sentía necesario.

En la segunda fase decayó su nivel y no pudo avanzar a cuartos de final. En los playoffs por el segundo ascenso, quedó afuera con Kimberley de Mar del Plata.

Cipolletti cerró la temporada con 14 triunfos, 5 empates y 9 derrotas. Aunque quedó la sensación de que el equipo estaba para más, el trabajo del entrenador dejó conforme a la dirigencia y a los hinchas que celebraron su renovación.

«Confirmamos la continuidad de Daniel Cravero como director técnico del plantel profesional. Su compromiso, su coherencia y el respaldo de la gente consolidan un proyecto que sigue creciendo», informaron desde el club.