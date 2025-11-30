Regional Amateur: ventaja de Cruz del Sur y empate en Río Colorado

Cruz del Sur se lo ganó a San Patricio en la última. (Foto: Marcelo Martínez)

En los primeros cruces de playoffs del Regional Amateur, Cruz del Sur se lo dio vuelta a San Patricio del Chañar en Bariloche e Independiente de Río Colorado empató 1 a 1 con Deportivo Roca en el portal de la Patagonia.

En el Municipal de Bariloche, el Cruzado lo remontó y festejó con un gol agónico para ir con más confianza a la revancha del próximo domingo.

Fue un partido parejo con chances repartidas. El local tuvo más la pelota en el primer tiempo pero la más clara fue del Santo con un centro de Alfredo Armoa y un derechazo de Bernardo Deliso que salió alto.

Cruz del Sur empezó mejor el complemento y tuvo una clara en los pies de Julián Vilchez que se fue por arriba del travesaño. A los 6′, San Patricio sorprendió y puso el 1 a 0 de la mano de su goleador, el Pescador Deliso. El delantero casi convierte el segundo a los 15′ en un error del local que regaló la pelota. El arquero salió lejos, Deliso probó y se fue por centímetros.

(Foto: Marcelo Martínez)

El Cruzado fue con todo por el empate y lo consiguió a los 34′ mediante Tomás Pinilla que la empujó tras un rebote. En la última jugada del partido, tras una gran atajada de Mateo González, los barilochenses lo ganaron en un córner. La pelota quedó boyando y Vilchez sacó un derechazo cruzado para poner el 2-1 agónico.

En Río Colorado, Independiente rescató un empate cerca del final y buscará dar el golpe en el Luis Maiolino. A los 21′ de la segunda mitad, el local quedó mal parado en el fondo y el Naranja lo aprovechó. Enzo Vallejos sacó un derechazo preciso al primer palo y puso el 1 a 0 visitante.

El Rojo dominó hasta el cierre en busca de la igualdad y la logró a los 43′. Antonio Erburu asistió a Raúl Maldonado que definió al primer palo ante la salida de Bruno Corsi.

(Foto: Jorge Tanos)

Los otros partidos y los que esperan en la tercera fase

En los otros partidos de la región patagónica, la CAI goleó 5 a 0 a Independiente de Puerto San Julián en Comodoro Rivadavia y Bancruz empató 1 a 1 con Camioneros de Ushuaia en Río Gallegos.

Los que avancen en esta ronda se enfrentarán con los que clasificaron primeros y el mejor segundo de la ronda inicial, que esperan en la tercera fase.

Se trata de La Amistad, Atlético Regina, Alianza de Cutral Co, Estudiantes Unidos de Bariloche, Independiente de Neuquén, Sportsman de Choele Choel, Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, J.J. Moreno de Puerto Madryn y Camioneros de Río Grande.