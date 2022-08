El Chiqui Tapia se habilitó su propio estadio para que Barracas juegue de local

De forma «meteórica», como pasa con varios equipos del fútbol argentino en distintas categorías, Barracas Central fue subiendo de nivel. No es casual que haya llegado desde la B Metropolitana a primera en menos de tres años, teniendo en cuenta la influencia de Claudio Tapia.

El «Chiqui» llegó a la AFA como presidente de Barracas y luego fue elegido como titular de la entidad madre del fútbol argentino. Durante el crecimiento dirigencial de Tapia, los arbitrajes sospechosos beneficiaron al equipo cada vez con más frecuencia.

Claudio Tapia es el presidente de AFA y hace poco renovó su mandato hasta 2025.

Tanto en la tercera división, como en la B Nacional y hasta en primera, Barracas sacó provecho de decisiones bochornosas de varios árbitros, esos que pese a sus «errores» son premiados constantemente en AFA.

Luego de ascender tras ganarle la final a Quilmes por el segundo boleto a primera, el club albirrojo no pudo jugar en su estadio, ya que no cumple con mínimas condiciones de infraestructura para ser parte de la división principal. Lo hizo en las canchas de Huracán (Tomás Ducó) y All Boys (Malvinas Argentinas).

Sin embargo, luego de algunas obras mínimas, en las últimas horas AFA autorizó a Barracas para ser local en su estadio que, ¡oh casualidad! se llama Claudio Chiqui Tapia. Los palcos llevan los nombres de Julio Grondona y Hugo Moyano.

La institución hoy es presidida por Matías Tapia, uno de los hijos de Claudio. El otro, Iván Tapia, es el ’10’ y capitán del equipo.

Este jueves a las 14:30, Barracas Central será local de Defensa y Justicia en el «Tapia Stadium» por la fecha 14 de la Liga Profesional.

Celebramos la vuelta al fútbol de la mano de @tapiachiqui, con el gol de penal de Iván Tapia en el Estadio Chiqui Tapia, para Barracas Central, club presidido por Chiqui Tapia. pic.twitter.com/elgRk9B2wb — Liga Profesional de Fútbol | En casa 🏠🌐 (@exliga) November 28, 2020