El comunicado de Pacífico después del descenso en Lifune: «La historia nos llama a ponernos de pie»

La última fecha del Oficial de Lifune decretó el descenso de Pacífico que no pudo evitar el último lugar y el año que viene jugará en la segunda categoría.

Con la victoria de Don Bosco ante Río Grande en el pendiente de la fecha 20, el Decano quedó condenado al último puesto de la tabla y al descenso directo.

«Hoy nos toca asumir con tristeza el descenso a la Segunda Categoría de LIFUNE. Han sido 18 meses extremadamente complejos en lo económico y en lo deportivo, donde a pesar de intentar absolutamente todo, los resultados no nos acompañaron», expresaron en el comunicado oficial del club.

La institución destacó el compromismo de los futbolistas que se quedaron en el plantel a pesar del mal momento. «Queremos rendir un homenaje profundo y sincero a cada uno de nuestros jugadores que, aun sabiendo la tormenta que cruzábamos, decidió quedarse. En tiempos donde todo era cuesta arriba, eligieron no soltar la mano, dar la cara y defender el escudo por puro amor a la camiseta. Su lealtad queda grabada para siempre en nuestra institución», valoraron.

Pacífico perdió 16 de los 21 partidos del torneo, con 4 victorias y un empate. Hizo 23 goles y le convirtieron 55. La dirigencia apoyó al cuerpo técnico que encabeza Gustavo Coronel que llegó hace dos meses.

«Este cierre de etapa no detiene lo que ya empezamos a construir. La llegada de la última conducción técnica marcó el inicio de un proyecto deportivo claro y firme, enfocado en fortalecer nuestras bases y darle identidad al club. Este proceso no se interrumpe: vamos a profundizarlo, a apostar por el trabajo a largo plazo y a pulir cada detalle para que la reconstrucción sea sólida», señalaron.

«El golpe duele, pero la historia nos llama a ponernos de pie. Tengan la certeza de que vamos a volver, y lo haremos más fuertes que nunca. A la gente que acompañó en las buenas y en las malas: gracias. La vuelta empieza hoy», concluyeron.

La definición por la promoción en Lifune

La lucha por la permanencia sigue al rojo vivo porque el anteúltimo deberá jugar una promoción con San Lorenzo. El Ciclón quedó segundo en la B mientras que Unión de Zapala fue campeón y ya aseguró el ascenso.

El rival se definirá en la última fecha entre tres equipos: Don Bosco (23 puntos), Maronese (23) y Centenario (22). En la jornada de cierre, los duelos claves serán: Maronese – Río Grande, Alianza – Don Bosco y Centenario – San Patricio.