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Regional Amateur: así quedaron los grupos y el fixture en la zona patagónica

El Consejo Federal dio a conocer los grupos y el fixture del Torneo Regional Amateur que empieza el 30 de agosto.

Redacción

Por Redacción

La Amistad y Atlético Regina serán rivales en el debut del Regional Amateur. (Foto: Archivo Juan Thomes)

La Amistad y Atlético Regina serán rivales en el debut del Regional Amateur. (Foto: Archivo Juan Thomes)

El Torneo Regional Amateur comenzará el 30 de agosto y hoy el Consejo Federal dio a conocer los grupos y el fixture. El campeonato contará con 13 equipos rionegrinos y 5 neuquinos.

El único cruce interprovincial será el de San Patricio del Chañar que quedó en la zona con La Amistad, Atlético Regina y Deportivo Roca. Unión de Allen, el otro de Liga Confluencia, está con Deportivo Darwin e Independiente de Río Colorado, en un grupo de tres.

Los demás de Lifune están juntos en otra zona. Se trata de: Independiente de Neuquén, Maronese, Alianza de Cutral Co y Río Grande. Los de Lifuba, la Liga de Luis Beltrán y la Liga Rionegrina comparten grupo entre sí.

En las zonas de cuatro equipos, los dos mejores clasifican directamente a la tercera ronda. En las zonas de tres, pasan a segunda ronda el primero y los cinco mejores segundos.

El Regional Amateur dará cuatro ascensos al Federal A y también cuatro boletos al Torneo Argentino del Interior que empezará el año que viene. Ese nuevo certamen pasará a ser el que clasifique al Federal A a partir del 2026.

Zonas y fixture del Regional Amateur

Región Patagónica

ZONA 1             
      LIGAS  CLUBES     
      RIO GRANDE  SAN MARTIN     
      RIO GRANDE  CAMIONEROS     
      RIO GRANDE  ESTRELLA AUSTRAL     
            
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  SAN MARTIN vs. ESTRELLA AUST      ESTRELLA AUST vs. SAN MARTIN 
  LIBRE:  CAMIONEROS      LIBRE:  CAMIONEROS 

2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  CAMIONEROS vs. SAN MARTIN      SAN MARTIN vs. CAMIONEROS 
  LIBRE:  ESTRELLA AUST      LIBRE:  ESTRELLA AUST 
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  ESTRELLA AUST vs. CAMIONEROS      CAMIONEROS vs. ESTRELLA AUST 
  LIBRE:  SAN MARTIN      LIBRE:  SAN MARTIN 
             
ZONA 2             
      LIGAS  CLUBES     
      USHUAIA  LASERRE     
      USHUAIA  CAMIONEROS     
      USHUAIA  ATEDYC     
            
           
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  CAMIONEROS vs. LASERRE      LASERRE vs. CAMIONEROS 
  LIBRE:  ATEDYC      LIBRE:  ATEDYC 
       
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  ATEDYC vs. CAMIONEROS      CAMIONEROS vs. ATEDYC 
  LIBRE:  LASERRE      LIBRE:  LASERRE 
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  LASERRE vs. ATEDYC      ATEDYC vs. LASERRE 
  LIBRE:  CAMIONEROS      LIBRE:  CAMIONEROS 
             
 
ZONA 3             
      LIGAS  CLUBES     
      RIO TURBIO  SANTA CRUZ     
      RIO GALLEGOS  ESCORPION     
      RIO GALLEGOS  DEP. ESPERANZA     
      RIO GALLEGOS  BANCRUZ     
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  ESCORPION vs. DEP. ESPERANZA      DEP. ESPERANZA vs. ESCORPION 
  SANTA CRUZ vs. BANCRUZ      BANCRUZ vs. SANTA CRUZ 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  BANCRUZ vs. ESCORPION      ESCORPION vs. BANCRUZ 
  DEP. ESPERANZA vs. SANTA CRUZ      SANTA CRUZ vs. DEP. ESPERANZA 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  ESCORPION vs. SANTA CRUZ      SANTA CRUZ vs. ESCORPION 
  BANCRUZ vs. DEP. ESPERANZA      DEP. ESPERANZA vs. BANCRUZ 
             
             
ZONA 4             
      LIGAS  CLUBES     
      C.OLIVIA  RIO MAYO     
      PTO. SANTA CRUZ  A.SAN JULIAN     
      RIO GALLEGOS  BOXING     
             
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  RIO MAYO vs. A.SAN JULIAN      A.SAN JULIAN vs. RIO MAYO 
  LIBRE:  BOXING      LIBRE:  BOXING 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  BOXING vs. RIO MAYO      RIO MAYO vs. BOXING 
  LIBRE:  A.SAN JULIAN      LIBRE:  A.SAN JULIAN 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  A.SAN JULIAN vs. BOXING      BOXING vs. A.SAN JULIAN 
  LIBRE:  RIO MAYO      LIBRE:  RIO MAYO 
             

ZONA 5             
      LIGAS  CLUBES     
      COMODORO RIVADAVIA  HURACAN      
      COMODORO RIVADAVIA  CAI     
      COMODORO RIVADAVIA  JORGE NEWBERY     
      COMODORO RIVADAVIA  RADA TILLY     
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  HURACAN vs. CAI      CAI vs. HURACAN 
  RADA TILLY vs. J.NEWBERY      J.NEWBERY vs. RADA TILLY 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  J.NEWBERY vs. HURACAN      HURACAN vs. J.NEWBERY 
  CAI vs. RADA TILLY      RADA TILLY vs. CAI 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  HURACAN vs. RADA TILLY      RADA TILLY vs. HURACAN 
  J.NEWBERY vs. CAI      CAI vs. J.NEWBERY 
             

ZONA 6             
      LIGAS  CLUBES     
      TRELEW  J.J.MORENO     
      TRELEW  EMPLEADOS DE COMERCIO     
      TRELEW  D. ROCA     
             
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  JJ.MORENO vs. EMPLEADOS C.      EMPLEADOS C. vs. JJ.MORENO 
  LIBRE:  D. ROCA      LIBRE:  D. ROCA 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  D. ROCA vs. JJ.MORENO      JJ.MORENO vs. D. ROCA 
  LIBRE:  EMPLEADOS C.      LIBRE:  EMPLEADOS C. 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  EMPLEADOS C. vs. D. ROCA      D. ROCA vs. EMPLEADOS C. 
  LIBRE:  JJ.MORENO      LIBRE:  JJ.MORENO 
             

ZONA 7             
      LIGAS  CLUBES     
      ESQUEL  FONTANA     
      BARILOCHE  CRUZ DEL SUR     
      BARILOCHE  ESTUDIANTES UNIDOS     
      BARILOCHE  PUERTO MORENO     
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  PTO. MORENO vs. CRUZ DEL SUR      CRUZ DEL SUR vs. PTO. MORENO 
  FONTANA vs. ESTUDIANTES U.      ESTUDIANTES U. vs. FONTANA 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  ESTUDIANTES U. vs. PTO. MORENO      PTO. MORENO vs. ESTUDIANTES U. 
  CRUZ DEL SUR vs. FONTANA      FONTANA vs. CRUZ DEL SUR 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  PTO. MORENO vs. FONTANA      FONTANA vs. PTO. MORENO 
  ESTUDIANTES U. vs. CRUZ DEL SUR      CRUZ DEL SUR vs. ESTUDIANTES U. 
             
             
ZONA 8             
      LIGAS  CLUBES     
      VIEDMA  VILLALONGA     
      VIEDMA  JORGE NEWBERY C. PATAGONES     
      VIEDMA  TALLERES SAO     
             
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  J.NEWBERY CP vs. VILLALONGA      VILLALONGA vs. J.NEWBERY CP 
  LIBRE:  TALLERES SAO      LIBRE:  TALLERES SAO 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  TALLERES SAO vs. J.NEWBERY CP      J.NEWBERY CP vs. TALLERES SAO 
  LIBRE:  VILLALONGA      LIBRE:  VILLALONGA 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  VILLALONGA vs. TALLERES SAO      TALLERES SAO vs. VILLALONGA 
  LIBRE:  J.NEWBERY CP      LIBRE:  J.NEWBERY CP 
             

ZONA 9             
      LIGAS  CLUBES     
      LUIS BELTRAN  SPORTSMAN     
      LUIS BELTRAN  CHIMPAY     
      LUIS BELTRAN  SD.LUIS BELTRAN     
             
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  SPORTSMAN vs. CHIMPAY      CHIMPAY vs. SPORTSMAN 
  LIBRE:  SD.LUIS BELTRAN      LIBRE:  SD.LUIS BELTRAN 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  SD.LUIS BELTRAN vs. SPORTSMAN      SPORTSMAN vs. SD.LUIS BELTRAN 
  LIBRE:  CHIMPAY      LIBRE:  CHIMPAY 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  CHIMPAY vs. SD.LUIS BELTRAN      SD.LUIS BELTRAN vs. CHIMPAY 
  LIBRE:  SPORTSMAN      LIBRE:  SPORTSMAN 
             
     
ZONA 10             
      LIGAS  CLUBES     
      CIPOLLETTI  ALEM PROGRESISTA     
      RIO COLORADO  INDEPENDIENTE     
     LUIS BELTRAN   DARWING     
             
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  DARWING vs. INDEPENDIENTE      INDEPENDIENTE vs. DARWING 
  LIBRE:  A.PROGRESISTA      LIBRE:  A.PROGRESISTA 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  A.PROGRESISTA vs. DARWING      DARWING vs. A.PROGRESISTA 
  LIBRE:  INDEPENDIENTE      LIBRE:  INDEPENDIENTE 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  INDEPENDIENTE vs. A.PROGRESISTA      A.PROGRESISTA vs. INDEPENDIENTE 
  LIBRE:  DARWING      LIBRE:  DARWING 
             
             
ZONA 11             
      LIGAS  CLUBES     
      CIPOLLETTI  LA AMISTAD     
      CIPOLLETTI  A.REGINA     
      CIPOLLETTI  D. ROCA     
      NEUQUEN  SAN PATRICIO     
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  LA AMISTAD vs. A.REGINA      A.REGINA vs. LA AMISTAD 
  SAN PATRICIO vs. D. ROCA      D. ROCA vs. SAN PATRICIO 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  D. ROCA vs. LA AMISTAD      LA AMISTAD vs. D. ROCA 
  A.REGINA vs. SAN PATRICIO      SAN PATRICIO vs. A.REGINA 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  LA AMISTAD vs. SAN PATRICIO      SAN PATRICIO vs. LA AMISTAD 
  D. ROCA vs. A.REGINA      A.REGINA vs. D. ROCA 
             
             
ZONA 12             
      LIGAS  CLUBES     
      NEUQUEN  MARONESE     
      NEUQUEN  INDEPENDIENTE     
      NEUQUEN  RIO GRANDE     
      NEUQUEN  ALIANZA C. CO     
             
             
1ra. Fecha – 30/08/2026        4ta. fecha – 20/09/2026     
  MARONESE vs. INDEPENDIENTE      INDEPENDIENTE vs. MARONESE 
  RIO GRANDE vs. ALIANZA C. CO      ALIANZA C. CO vs. RIO GRANDE 
             
             
2da. fecha – 06/09/2026        5ta. Fecha – 27/09/2026      
  ALIANZA C. CO vs. MARONESE      MARONESE vs. ALIANZA C. CO 
  INDEPENDIENTE vs. RIO GRANDE      RIO GRANDE vs. INDEPENDIENTE 
             
             
3ra. Fecha – 13/09/2026        6ta. fecha – 04/10/26     
  MARONESE vs. RIO GRANDE      RIO GRANDE vs. MARONESE 
  ALIANZA C. CO vs. INDEPENDIENTE      INDEPENDIENTE vs. ALIANZA C. CO  


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Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur comenzará el 30 de agosto y hoy el Consejo Federal dio a conocer los grupos y el fixture. El campeonato contará con 13 equipos rionegrinos y 5 neuquinos.

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