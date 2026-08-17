Regional Amateur: así quedaron los grupos y el fixture en la zona patagónica
El Consejo Federal dio a conocer los grupos y el fixture del Torneo Regional Amateur que empieza el 30 de agosto.
El Torneo Regional Amateur comenzará el 30 de agosto y hoy el Consejo Federal dio a conocer los grupos y el fixture. El campeonato contará con 13 equipos rionegrinos y 5 neuquinos.
El único cruce interprovincial será el de San Patricio del Chañar que quedó en la zona con La Amistad, Atlético Regina y Deportivo Roca. Unión de Allen, el otro de Liga Confluencia, está con Deportivo Darwin e Independiente de Río Colorado, en un grupo de tres.
Los demás de Lifune están juntos en otra zona. Se trata de: Independiente de Neuquén, Maronese, Alianza de Cutral Co y Río Grande. Los de Lifuba, la Liga de Luis Beltrán y la Liga Rionegrina comparten grupo entre sí.
En las zonas de cuatro equipos, los dos mejores clasifican directamente a la tercera ronda. En las zonas de tres, pasan a segunda ronda el primero y los cinco mejores segundos.
El Regional Amateur dará cuatro ascensos al Federal A y también cuatro boletos al Torneo Argentino del Interior que empezará el año que viene. Ese nuevo certamen pasará a ser el que clasifique al Federal A a partir del 2026.
Zonas y fixture del Regional Amateur
Región Patagónica
ZONA 1
LIGAS CLUBES
RIO GRANDE SAN MARTIN
RIO GRANDE CAMIONEROS
RIO GRANDE ESTRELLA AUSTRAL
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
SAN MARTIN vs. ESTRELLA AUST ESTRELLA AUST vs. SAN MARTIN
LIBRE: CAMIONEROS LIBRE: CAMIONEROS
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
CAMIONEROS vs. SAN MARTIN SAN MARTIN vs. CAMIONEROS
LIBRE: ESTRELLA AUST LIBRE: ESTRELLA AUST
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
ESTRELLA AUST vs. CAMIONEROS CAMIONEROS vs. ESTRELLA AUST
LIBRE: SAN MARTIN LIBRE: SAN MARTIN
ZONA 2
LIGAS CLUBES
USHUAIA LASERRE
USHUAIA CAMIONEROS
USHUAIA ATEDYC
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
CAMIONEROS vs. LASERRE LASERRE vs. CAMIONEROS
LIBRE: ATEDYC LIBRE: ATEDYC
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
ATEDYC vs. CAMIONEROS CAMIONEROS vs. ATEDYC
LIBRE: LASERRE LIBRE: LASERRE
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
LASERRE vs. ATEDYC ATEDYC vs. LASERRE
LIBRE: CAMIONEROS LIBRE: CAMIONEROS
ZONA 3
LIGAS CLUBES
RIO TURBIO SANTA CRUZ
RIO GALLEGOS ESCORPION
RIO GALLEGOS DEP. ESPERANZA
RIO GALLEGOS BANCRUZ
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
ESCORPION vs. DEP. ESPERANZA DEP. ESPERANZA vs. ESCORPION
SANTA CRUZ vs. BANCRUZ BANCRUZ vs. SANTA CRUZ
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
BANCRUZ vs. ESCORPION ESCORPION vs. BANCRUZ
DEP. ESPERANZA vs. SANTA CRUZ SANTA CRUZ vs. DEP. ESPERANZA
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
ESCORPION vs. SANTA CRUZ SANTA CRUZ vs. ESCORPION
BANCRUZ vs. DEP. ESPERANZA DEP. ESPERANZA vs. BANCRUZ
ZONA 4
LIGAS CLUBES
C.OLIVIA RIO MAYO
PTO. SANTA CRUZ A.SAN JULIAN
RIO GALLEGOS BOXING
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
RIO MAYO vs. A.SAN JULIAN A.SAN JULIAN vs. RIO MAYO
LIBRE: BOXING LIBRE: BOXING
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
BOXING vs. RIO MAYO RIO MAYO vs. BOXING
LIBRE: A.SAN JULIAN LIBRE: A.SAN JULIAN
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
A.SAN JULIAN vs. BOXING BOXING vs. A.SAN JULIAN
LIBRE: RIO MAYO LIBRE: RIO MAYO
ZONA 5
LIGAS CLUBES
COMODORO RIVADAVIA HURACAN
COMODORO RIVADAVIA CAI
COMODORO RIVADAVIA JORGE NEWBERY
COMODORO RIVADAVIA RADA TILLY
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
HURACAN vs. CAI CAI vs. HURACAN
RADA TILLY vs. J.NEWBERY J.NEWBERY vs. RADA TILLY
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
J.NEWBERY vs. HURACAN HURACAN vs. J.NEWBERY
CAI vs. RADA TILLY RADA TILLY vs. CAI
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
HURACAN vs. RADA TILLY RADA TILLY vs. HURACAN
J.NEWBERY vs. CAI CAI vs. J.NEWBERY
ZONA 6
LIGAS CLUBES
TRELEW J.J.MORENO
TRELEW EMPLEADOS DE COMERCIO
TRELEW D. ROCA
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
JJ.MORENO vs. EMPLEADOS C. EMPLEADOS C. vs. JJ.MORENO
LIBRE: D. ROCA LIBRE: D. ROCA
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
D. ROCA vs. JJ.MORENO JJ.MORENO vs. D. ROCA
LIBRE: EMPLEADOS C. LIBRE: EMPLEADOS C.
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
EMPLEADOS C. vs. D. ROCA D. ROCA vs. EMPLEADOS C.
LIBRE: JJ.MORENO LIBRE: JJ.MORENO
ZONA 7
LIGAS CLUBES
ESQUEL FONTANA
BARILOCHE CRUZ DEL SUR
BARILOCHE ESTUDIANTES UNIDOS
BARILOCHE PUERTO MORENO
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
PTO. MORENO vs. CRUZ DEL SUR CRUZ DEL SUR vs. PTO. MORENO
FONTANA vs. ESTUDIANTES U. ESTUDIANTES U. vs. FONTANA
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
ESTUDIANTES U. vs. PTO. MORENO PTO. MORENO vs. ESTUDIANTES U.
CRUZ DEL SUR vs. FONTANA FONTANA vs. CRUZ DEL SUR
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
PTO. MORENO vs. FONTANA FONTANA vs. PTO. MORENO
ESTUDIANTES U. vs. CRUZ DEL SUR CRUZ DEL SUR vs. ESTUDIANTES U.
ZONA 8
LIGAS CLUBES
VIEDMA VILLALONGA
VIEDMA JORGE NEWBERY C. PATAGONES
VIEDMA TALLERES SAO
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
J.NEWBERY CP vs. VILLALONGA VILLALONGA vs. J.NEWBERY CP
LIBRE: TALLERES SAO LIBRE: TALLERES SAO
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
TALLERES SAO vs. J.NEWBERY CP J.NEWBERY CP vs. TALLERES SAO
LIBRE: VILLALONGA LIBRE: VILLALONGA
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
VILLALONGA vs. TALLERES SAO TALLERES SAO vs. VILLALONGA
LIBRE: J.NEWBERY CP LIBRE: J.NEWBERY CP
ZONA 9
LIGAS CLUBES
LUIS BELTRAN SPORTSMAN
LUIS BELTRAN CHIMPAY
LUIS BELTRAN SD.LUIS BELTRAN
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
SPORTSMAN vs. CHIMPAY CHIMPAY vs. SPORTSMAN
LIBRE: SD.LUIS BELTRAN LIBRE: SD.LUIS BELTRAN
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
SD.LUIS BELTRAN vs. SPORTSMAN SPORTSMAN vs. SD.LUIS BELTRAN
LIBRE: CHIMPAY LIBRE: CHIMPAY
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
CHIMPAY vs. SD.LUIS BELTRAN SD.LUIS BELTRAN vs. CHIMPAY
LIBRE: SPORTSMAN LIBRE: SPORTSMAN
ZONA 10
LIGAS CLUBES
CIPOLLETTI ALEM PROGRESISTA
RIO COLORADO INDEPENDIENTE
LUIS BELTRAN DARWING
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
DARWING vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. DARWING
LIBRE: A.PROGRESISTA LIBRE: A.PROGRESISTA
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
A.PROGRESISTA vs. DARWING DARWING vs. A.PROGRESISTA
LIBRE: INDEPENDIENTE LIBRE: INDEPENDIENTE
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
INDEPENDIENTE vs. A.PROGRESISTA A.PROGRESISTA vs. INDEPENDIENTE
LIBRE: DARWING LIBRE: DARWING
ZONA 11
LIGAS CLUBES
CIPOLLETTI LA AMISTAD
CIPOLLETTI A.REGINA
CIPOLLETTI D. ROCA
NEUQUEN SAN PATRICIO
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
LA AMISTAD vs. A.REGINA A.REGINA vs. LA AMISTAD
SAN PATRICIO vs. D. ROCA D. ROCA vs. SAN PATRICIO
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
D. ROCA vs. LA AMISTAD LA AMISTAD vs. D. ROCA
A.REGINA vs. SAN PATRICIO SAN PATRICIO vs. A.REGINA
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
LA AMISTAD vs. SAN PATRICIO SAN PATRICIO vs. LA AMISTAD
D. ROCA vs. A.REGINA A.REGINA vs. D. ROCA
ZONA 12
LIGAS CLUBES
NEUQUEN MARONESE
NEUQUEN INDEPENDIENTE
NEUQUEN RIO GRANDE
NEUQUEN ALIANZA C. CO
1ra. Fecha – 30/08/2026 4ta. fecha – 20/09/2026
MARONESE vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. MARONESE
RIO GRANDE vs. ALIANZA C. CO ALIANZA C. CO vs. RIO GRANDE
2da. fecha – 06/09/2026 5ta. Fecha – 27/09/2026
ALIANZA C. CO vs. MARONESE MARONESE vs. ALIANZA C. CO
INDEPENDIENTE vs. RIO GRANDE RIO GRANDE vs. INDEPENDIENTE
3ra. Fecha – 13/09/2026 6ta. fecha – 04/10/26
MARONESE vs. RIO GRANDE RIO GRANDE vs. MARONESE
ALIANZA C. CO vs. INDEPENDIENTE INDEPENDIENTE vs. ALIANZA C. CO
Comentarios