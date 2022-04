Gallardo del «correctivo» a Herrera al «la pasamos como el culo»

El empate 1 a 1 entre River y Atlético Tucumán fue uno de los partidos más flojos del Millo en el año por su bajo nivel futbolístico. Por la fecha 12 de la Copa de la Liga, el equipo de Marcelo Gallardo no pudo ganar por segunda vez consecutiva en el campeonato, pese a que hoy puso lo mejor que tiene.

Con un planteo práctico y aplicado para defender, el Decano sacó un punto en el Monumental que para el equipo de Lucas Pusineri es como una victoria. Es que Atlético ganó uno de sus últimos veinte partidos, un dato que refleja la realidad del conjunto tucumano.

River todavía estaba ganando el partido en el arranque del complemento, cuando Gallardo se enojó con uno de sus futbolistas. Se trata del lateral Marcelo Herrera, que llegó en el último mercado de pases proveniente de San Lorenzo y ahora se ganó la titularidad por la grave lesión de Robert Rojas.

«Que no pique. Que no pique. Que no pique», le gritó el entrenador del Millo a su jugador, acompañando con una pequeña palmada en la espalda a modo de «correctivo» cuando le pasaba cerca. El balón picó efectivamente muy alto tras un cambio de frente y River perdió la posesión.

¡QUE NO PIQUE! Gallardo estalló luego de esta jugada que protagonizó el Yacaré Herrera.

Herrera volvió rápido a su posición y quedó la imagen del DT, visiblemente ofuscado por el nivel de su equipo, que no tuvo la mejor noche.

«Si le hubiese dado un correctivo se lo hubiera dado bien, fue una caricia en la espalda. Me la agarré con el pobre Herrera que es más bueno», afirmó jocosamente el técnico sobre ese momento.

Gallardo dijo que la pasaron «como el culo»

El fastidio del entrenador continuó en la conferencia de prensa post partido con una frase contundente en un registro que no acostumbra.

«Era un partido en el que teníamos todo para pasarla bien y la terminamos pasando como el culo«, sentenció el Muñeco entre risas.

No me estaría quedando claro lo que quiso decir gallardo.

«Ese fue el resumen, me debería ir ahora», agregó en broma. «No la pasamos bien, nos desconocimos, no nos encontramos«, continuó.

El último campeón del fútbol argentino finalizó sin ideas en el tramo final, desdibujado, y lamentó haber dejado dos puntos en el camino para asegurar la clasificación. El próximo compromiso de River será por la Copa Libertadores, cuando el próximo miércoles enfrente a Colo Colo, de Chile, por el tercer partido del grupo F, donde se dirimirán el primer puesto.

Lo siguiente del Millonario por Copa de la LPF será el sábado 30 de abril ante Sarmiento, en Junín. En tanto, Atlético Tucumán jugará en el José Fierro con Talleres, de Córdoba.