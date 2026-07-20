El descargo de Rodrigo De Paul: «Instalaron conspiraciones, les joden nuestras maneras»

La tristeza de Rodrigo De Paul después de perder la final con España. (Foto: AP)

Un día después de la final perdida con España, varios jugadores de la Selección Argentina rompieron el silencio y dieron sus primeras declaraciones. Entre ellos, estuvo Rodrigo De Paul.

«El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes», expresó el volante.

«Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento», continuó.

De Paul, además, se refirió a las críticas que recibió la Selección en el exterior, lo que demuestra que el plantel no estuvo indiferente a esa situación durante la copa.

«Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo..», afirmó el mediocampista.

«Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO», concluyó su mensaje en Instagram, Rodrigo De Paul.