El día después de la pelea: Deportivo Roca entre la alegría y la bronca

Deportivo Roca pisó fuerte en Cipolletti y dejó afuera a La Amistad en el Torneo Regional Amateur. Con un dibujo táctico eficaz y mucho sacrificio, el Naranja se impuso por 2 a 0 y eliminó a uno de los candidatos en un triunfo que quedó marcado por el lamentable desenlace con una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos.

La gran alegría de la clasificación a cuartos de final se vio opacada con la tristeza del cierre. En el Depo quedó la bronca por la actitud de los futbolistas locales que propiciaron la pelea.

La pica entre los dos viene desde hace rato y ayer sumó un episodio más. El codazo de Facundo Huilcán a Nelson Rodríguez en la ida, el patadón de Adrián Mora en el Apertura de la Liga Confluencia y aquel piedrazo desde la hinchada de Roca que recibió la madre del defensor de La Amistad son algunos de los antecedentes que explican la calentura contenida. De cualquier forma, no justifican lo que pasó al término del partido de este miércoles por el Regional.

“Es lamentable cómo termina el partido. Somos dos equipos importantes con un montón de condiciones, no puede terminar así. Siempre tenemos que dar un mensaje de que esto no puede pasar en el fútbol”, reflexionó Alex Verón, arquero del Naranja.

Formado en Cipolletti y con pasado en La Amistad, Verón fue la figura del Depo en el encuentro de vuelta. Sacó cuatro pelotas claves para sostener el cero y garantizar el pase a cuartos.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro entre dos candidatos a llegar lejos. Gracias a Dios nos quedamos con el resultado pero estoy triste por el final”, expresó Verón.

“Me preparé bien para esta serie, yo estuve en La Amistad y conozco la calidad de jugadores que tienen. Por eso también me da lástima lo que pasó”, agregó.

Alex Verón tuvo una actuación notable en el arco de Deportivo Roca contra La Amistad y fue vital para sostener su valla en cero. (Foto: Andrés Maripe)

Oscar Retamal, autor del primer gol, también compartió su disgusto por lo que ocurrió en el final del encuentro. “Pasó en Roca y también acá, no es casualidad, no sé que hay entre estos dos clubes. Dimos un espectáculo terrible, fue horrible lo que pasó y que la gente se lleve esta imagen. No sé cuál es la pica que tienen con Roca, es una vergüenza”, señaló.

El entrenador, Diego Napolitano, evitó entrar en detalles con lo ocurrido en el cierre al comentar: “Al final fue un desmadre pero el árbitro vio todo y hará los informes correspondientes”.

Sobre el triunfo, el DT destacó: “Me quedo con la alegría por el triunfo, el equipo se plantó tácticamente muy bien, nos salió a la perfección el planteo. Devolvimos al club a unos cuartos de final que hace rato que no estaba”.

Retamal coincidió en el acierto de la planificación. “Lo planteamos bien tácticamente, sabíamos a lo que veníamos a jugar. La táctica de Diego (Napolitano) fue muy buena, cerrándonos con cinco en el fondo y con el objetivo de ser efectivos con las que tuviéramos, cómo finalmente pasó”, valoró el delantero.

El entrenador concluyó: “Acertamos en las que tuvimos y pudimos hacer algún gol más. Mantuvimos el arco en cero otra vez y no dejamos de correr ni un minuto. Tenemos calidad en jugadores que definieron el partido”.

El próximo paso para Deportivo Roca será la serie de cuartos de final patagónicas contra Catriel con ida en cancha del Canario. Los primeros 90’ serían el sábado 6 de enero con la vuelta en el Maiolino el miércoles 10/01.

Cómo sigue el Regional Amateur

Después de un breve receso por las Fiestas, el Regional Amateur se reanudará el sábado 6 de enero con los cruces de ida cuartos de final de cada región. La vuelta sería el miércoles 10 con el objetivo de que el certamen no se prolongue más allá del 11 de febrero.

Los cruces entre equipos zonales serán: Catriel – Deportivo Roca y Maronese – Deportivo Rincón. Los dos que avancen se enfrentarán en las semifinales.

Del otro lado del cuadro, la CAI de Comodoro Rivadavia y Boxing de Río Gallegos asoman como candidatos. Solo uno de los patagónicos, el que gane la final de la región, clasificará a una definición con el ascenso al Federal A en juego, contra un equipo de otra zona, que sería la pampeana sur.